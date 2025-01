Star Wars enthüllt nach 20 Jahren, was aus einem der schmierigsten Fieslinge der Prequels wurde

Macht-Würgegriff oder Lichtschwert? Darth Vader macht mit den meisten seiner Feinde sehr kurzen Prozess. Und offensichtlich ging er ebenfalls Watto an den Kragen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Jabba the Hutt, Doktor Evazan oder Pong Krell - dem Star-Wars-Universum mangelt es nicht an widerlichen Gestalten, die sich den Hass der Fans redlich verdienen. Der Toydarianer Watto stellt dabei keine Ausnahme dar, ganz im Gegenteil.

1999 schwirrte der Schrotthändler von Mos Espa erstmals über die große Leinwand, als Qui-Gon Jinn nach einer Möglichkeit sucht, mit Padmé Amidala von Tatooine zu entkommen. Als Sklavenhalter mit einem Hang zum Glücksspiel, der Shmi und Anakin Skywalker besitzt , ist Watto natürlich sofort unsympathisch.

Nach seinem Debüt in Episode 1 gibt es dann in Angriff der Klonkrieger ein kurzes und vergleichbar unerfreuliches Wiedersehen mit Watto: Von düsteren Visionen geplagt, versucht Anakin seine Mutter Shmi aufzuspüren. Danach verschwindet Watto im neuen Kanon von der Bildfläche.

2:08 Star Wars: Zum 25. Jubiläum von Episode 1 erstrahlt der offizielle Trailer in neuem Glanz

Star Wars verrät: Was wurde eigentlich aus Watto?

Zumindest bis jetzt. Am 5. Februar 2025 erscheint der neue Marvel-Comic Star Wars: Legacy of Vader , in der Kylo Ren die Hauptrolle spielt. Und wie wir alle wissen, ist der Möchtegern-Sith ein großer Fan seines Großvaters, der nur allzu gerne dessen Fußstapfen füllen würde.

Angesiedelt zwischen Episode 8 und 9 versucht Kylo Ren nun den Spuren von Darth Vader zu folgen und sucht deswegen Schlüsselpunkte im Leben des Sith-Lords auf. Damit verschlägt es ihn auch nach Tatooine, wo Vader auf Rache aus gewesen sein musste.

Es kommt zu einer Art Rückblende oder Vision, die Darth Vader nun zeigt, wie er Watto im Macht-Würgegriff hält und mutmaßlich tötet. Ein paar Seiten dazu hat der Senior Editor des Comics Mark Paniccia persönlich auf X (ehemals Twitter) geteilt:

Fairerweise müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass der komplette Kontext dieser Szene noch nicht ersichtlich ist. Legacy of Vader von Star-Wars-Veteran Charles Soule startet erst am 5. Februar und bei besagten Seiten handelt es sich lediglich um einen Ausblick darauf.

So zweifelt der ein oder andere Fan (zum Beispiel bei Reddit) daran, ob sich die Szene genauso abspielt, wie es die Preview-Panels im Moment zeigen. Kylo Ren wird darin immerhin auch von Vaneé (mehr zu ihm bei Jedipedia) begleitet: seines Zeichens Diener von Darth Vader, der seinen Dunklen Lord stets in höchsten Tönen lobt und manchmal auch zu Unwahrheiten neigt.

Wenn wir bedenken, was für ein rachsüchtiger Sith-Lord Vader zum Teil ist, scheint es alles andere als abwegig für ihn, Watto auf Tatooine aufzusuchen, nur um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Vor allem, nachdem Anakin und Shmi Skywalker jahrelang von dem Toydorianer als Sklaven gehalten wurden.

Star Wars: Legacy of Vader dürfte dann spätestens am 5. Februar 2025 endgültig Licht ins Dunkel bringen, was genau eigentlich aus Watto wurde - sofern ihr euch dafür interessiert. Mit Comics aus dem Hause Marvel füllt Disney ohnehin schon seit ein paar Jahren Lücken des neuen Kanons, bald geht es auch mit Geschichten zwischen Episode 6 und 7 weiter.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.