Star Wars: Der Traum einer Kotor-Verfilmung könnte jetzt tatsächlich Realität werden

Revan, Bastila Shan und natürlich HK-47 - vielen Star-Wars-Fans wird ganz warm ums Herz, wenn sie an The Knights of the Old Republic denken. Allerdings liegt diese wirklich beliebte Ära des Krieg-der-Sterne-Universums schon ein ganzes Weilchen brach.

Natürlich gab es den ein oder anderen Roman oder neue Erweiterungen für das MMORPG The Old Republic. Doch das Kotor-Remake und auch eine versprochene Verfilmung von Disney lassen schon eine ganze Weile auf sich warten.

Löst Disney endlich ein sechs Jahre altes Versprechen ein?

Richtig gelesen: Schon 2019 hatte die Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy in Aussicht gestellt, dass man an einem Kotor-Projekt arbeiten würde. Zu diesem Zeitpunkt wollte man sich aber nicht auf einen Kinofilm oder eine TV-Serie festlegen.

Zwischenzeitlich keimten dazu immer wieder mal Gerüchte auf. So zum Beispiel, dass sich David Benioff und D.B. Weiss (Game of Thrones, 3 Body Problem) oder Marvel-Chef Kevin Feige diesem Projekt widmen könnten. Ihre jeweiligen Star-Wars-Ambitionen liegen aber mittlerweile längst auf Eis.

Nun will der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman davon erfahren haben, dass sich eine TV-Serie angesiedelt in der Ära von Knights of the Old Republic in Entwicklung befindet. Mehr Details liefert Richtman dazu allerdings nicht und natürlich handelt es sich dabei um keine offizielle Bestätigung.

Endlich Keanu Reeves als Revan?

So bleibt zum Beispiel offen, ob man mit einer direkten Adaption von Kotor rechnen darf oder eine völlig neue Geschichte erzählt werden könnte. Fest steht aber zumindest schon einmal: Sollte Revan dabei eine Rolle spielen, würden Fans natürlich liebend gerne Keanu Reeves (The Matrix, John Wick) als legendären Sith/Jedi-Meister sehen.

Tatsächlich war Keanu Reeves auch schon für eine Rolle in The Acolyte im Gespräch: Hier sollte der mittlerweile 60-jährige Schauspieler in der Rolle von Jedi-Meister Sol auftreten, der letztendlich von Lee Jung-jae (Squid Game) verkörpert wurde.

Jeff Sneider - seines Zeichens ebenfalls ein gut informierter Branchen-Insider - zufolge will Disney Reeves noch immer für einen Part im Star-Wars-Universum verpflichten. Wer weiß: Vielleicht klappt es ja dann tatsächlich mit der geplanten Kotor-Serie, die jetzt angeblich in Bewegung kommt.

Übrigens geht es 2025 mit neuen Staffeln für Andor und Star Wars: Visionen weiter. Irgendwann später folgen dann die zweite Season Ahsoka und das Animationsprojekt Droids. Darüber hinaus hält sich Disney aktuell mit weiteren Ankündigungen zur Zukunft von Star Wars eher zurück. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.