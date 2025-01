Star Wars: Was genau ist nach Episode 6 passiert? Disney liefert schon sehr bald die offizielle Antwort

Die offiziellen Cover für den neuen Star-Wars-Comics - gezeichnet von Phil Noto und Leinil Francis Yu. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ihr fragt euch, was Luke Skywalker, Han Solo und Leia Organa zwischen den Episoden 4, 5, 6 und danach so getrieben haben? Diese Lücken füllt Marvel bereits seit 2015. Der Autor Jason Aaron machte mit dem offiziellen Kanon-Comic zu Star Wars den Anfang, ihm folgten gleich mehrere unterschiedliche Künstler und Zeichner.

Die Comic-Reihe endete vorerst 2019, als die Geschichte zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu Ende erzählt wurde. Im Mai 2025 wird dem Star-Wars-Comic von Marvel jetzt neues Leben eingehaucht, indem man an Episode 6 anschließt.

Was nach Star Wars: Episode 6 passierte ...

Autor Alex Segura und Zeichner Phil Noto setzen am 7. Mai 2025 den Haupt-Comic fort, der schlicht und einfach auf den Titel Star Wars hört. Genau genommen schließt ihre Handlung aber nicht direkt an Die Rückkehr der Jedi-Ritter, sondern den vorangegangenen Comic Die Schlacht um Jakku an.

Mit diesem neuen Projekt werden Disney und Marvel also die Lücken füllen, die aktuell noch zwischen Episode 6, The Mandalorian und Episode 7 klaffen. Dazu verrät Alex Segura gegenüber der offiziellen Star-Wars-Website:

Jetzt, da wir mit der Schlacht um Jakku den Galaktischen Bürgerkrieg beendet haben, können wir uns auf eine neue, unbekannte Ära mit neuen galaktischen Bedrohungen, Feinden und Geheimnissen vorbereiten, mit denen sich unsere geliebten Helden auseinandersetzen müssen. Dabei wird Vertrautes mit Neuem und Schockierendem vermischt. Diese Geschichten werden vollgepackt sein mit Action und den charakterlichen Momenten, die Star Wars-Fans gewohnt sind, und sie werden die Galaxie und die Landschaft, die wir kennen, auf neue Art und Weise verändern. Dabei wird auch darauf geachtet, dass die Leute einfach mit jeder Ausgabe einsteigen können. Wir können es kaum erwarten.

Konkret dürfte es dann darum gehen, wie Luke versucht, den Jedi-Orden wiederherzustellen. Die Beziehung zwischen Han Solo und Leia Organa dürfte vertieft werden, die in der Geburt von Ben Solo mündet, der natürlich später zu Kylo Ren wird.

1:39 Irgendwann müsste die offizielle Fortsetzung des Star-Wars-Comics hier ankommen: Bei The Mandalorian

Alex Segura und Phil Noto sind im Krieg-der-Sterne-Universum übrigens keine Unbekannten: Segura schrieb bereits Poe Dameron - Freier Fall und Geschichten von Jedi und Sith: Entschlossenheit. Noto war wiederum an einer ganzen Palette an Star-Wars-Comics beteiligt - wie zum Beispiel die Adaptionen von Rogue One und Solo: A Star Wars Story.

Spannend bleibt natürlich, ob in diesem Zeitraum bereits existierende Kanon-Geschichten wie zum Beispiel die Aftermath-Romane aufgegriffen werden oder man ihnen widerspricht. Dass es bei Star Wars zu gelegentlichen Retcons kommt, ist ja Gang und Gäbe.

Übrigens: 2025 geht es mit dem Sternenkrieg auch bei Disney Plus weiter. Am 22. April startet Staffel 2 von Andor, darauf folgt dann irgendwann die dritte Season Star Wars: Visionen. Im Kino geht es dann am 21. Mai 2026 weiter. Weitere interessante Artikel zu Star Wars und Disney findet ihr in der Box oben.

Lest ihr Star-Wars-Comics oder bleibt ihr lieber bei den Filmen und Serien? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!