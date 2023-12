Star Wars: Nach 18 Jahren zerschlägt Natalie Portman eine beliebte Fan-Theorie um Episode 3

Hinter Padmes Konfrontation mit Anakin steckt doch nicht, auf was der ein oder andere Star-Wars-Fan vielleicht gehofft hatte. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Wollt ihr euch mal alt fühlen? Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith dürfte mittlerweile ohne Begleitung Autofahren, harten Alkohol trinken und über eine Kreditkarte verfügen. Das Finale von George Lucas’ Prequel-Trilogie hat mittlerweile stolze 18 Jahre auf dem Buckel.

Passend dazu gibt es jetzt ein neues Interview von Vanity Fair mit Natalie Portman, bei der sich eine altgediente und ziemlich beliebte Fan-Theorie in Luft auflöst. Um was genau es geht? Wir gehen mal stark davon aus, dass ihr Episode 3 längst gesehen habt und verzichten hier mal auf eine Spoiler-Warnung.

Wollte Padme Anakin in Episode 3 insgeheim töten?

Im Verlauf des Films fällt Anakin Skywalker auf die Dunkle Seite der Macht und ist als Darth Vader mit für die Auslöschung der Jedi und den Fall der Republik verantwortlich. Das finden Padme Amidala und Obi-Wan Kenobi natürlich weniger gut. Auf Mustafar kommt es dann zur Konfrontation zwischen den dreien, bei der Padme von Anakin angegriffen wird und daraufhin ein Duell zwischen ihm und Obi-Wan entbrennt.

Doch war für Padme vielleicht eine größere oder - besser gesagt - aktivere Rolle bei der Konfrontation auf Mustafar geplant? Ausschlaggebend dafür sind Konzeptzeichnungen zu Episode 3, die Padme auf dem Lavaplaneten mit einem Dolch in der Hand zeigen - die findet ihr zum Beispiel hier oder hier.

Darauf basierend vermuteten oder wünschten sich zumindest viele Fans, dass Padme selbst einen Anschlag auf Anakins Leben planen und dabei natürlich scheitern sollte. Die Spekulation ging sogar so weit, dass diese Szenen zwar gedreht, es aber nie in den fertigen Film geschafft hatten - und vielleicht sogar Teil des ursprünglichen Vier-Stunden-Cuts von George Lucas war.

Die Idee hat es jedoch offenbar nie über die Konzeptphase hinaus geschafft. Denn als Natalie Portman im Interview mit Vanity Fair darauf angesprochen wird, hört die Padme-Darstellerin zum ersten Mal davon. Auf die Frage, ob beim Dreh die potenzielle Motivation Padmes, Anakin zu töten, von Belang war, antwortet Portman unmissverständlich:

Oh, das ist cool. Aber nein. Nein, nein. [Lacht]. Cool, aber nein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Tja, da habt ihr’s. Wenn jemand über dieses Konzept für Padme Amidala in Die Rache der Sith Bescheid wissen müsste, dann zweifelsohne Natalie Portman.

Übrigens: Die Schauspielerin hätte sogar gute Lust, wie schon Hayden Christensen und Ewan McGregor zuvor für ein neues Star-Wars-Projekt zurückzukehren. Bisher wurde sie dafür allerdings nicht von Disney beziehungsweise Lucasfilm kontaktiert.

Was gerade sonst im Krieg-der-Sterne-Universum passiert

Wollt ihr mehr dazu wissen, was aktuell oder in absehbarer Zeit bei Star Wars im Kino und auf Disney Plus passiert, erfahrt ihr mehr dazu unter den folgenden Links:

Wie steht ihr zu der Fan-Theorie um Padmes möglichen Mordversuch an Anakin auf Mustafar: Hättet ihr euch über ein vergleichbares Detail im finalen Film gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Episode ist euer persönlicher Favorit aus den Star-Wars-Prequels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!