»Als würde ich ihn betrügen«: Hayden Christensen hatte zuerst Zweifel, Star Wars ohne George Lucas zu machen

Für Dave Filoni ist Hayden Christensen übrigens ebenfalls der Auserwählte. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Knapp 17 Jahre hat es gedauert, bis Hayden Christensen nach Episode 3 - Die Rache der Sith erneut das Lichtschwert gezückt hat: Für die TV-Serien Kenobi und Ahsoka kehrte der Schauspieler in der Rolle des Anakin Skywalker zurück - doch mit einem Umstand musste er sich dabei erst anfreunden.

Denn seitdem Star Wars und die Produktionsfirma Lucasfilm zu Disney gehören, ist George Lucas an neuen Filmen und TV-Serien nicht mehr beteiligt. Für Hayden Christensen war es anfangs zuerst gewöhnungsbedürftig, ohne ihn für den Sternenkrieg vor der Kamera zu stehen.

Wie sich Star Wars ohne George Lucas anfühlt

Im Dagobah-Dispatch-Podcast beschreibt Christensen, dass es sich für ihn anfangs so angefühlt hätte, als würde er George Lucas betrügen :

Zuerst hat es sich für mich so angefühlt, als würde ich [George Lucas] ein bisschen betrügen. Aber nein, für Star Wars ist eine neue Zeit angebrochen und ich finde es total spannend, dass wir uns in einer Phase befinden, in der sich neue Geschichtenerzähler einbringen und ihre Perspektive auf das [Star-Wars-]Universum teilen dürfen. Natürlich haben wir alle dem Schöpfer zu verdanken und niemand hat George Lucas vergessen, wenn Entscheidungen getroffen werden - wir haben den Anspruch, etwas zu schaffen, mit dem er glücklich wäre.

Mit 79 Jahren und nach dem Verkauf der Rechte an Star Wars spielt George Lucas bei neuen Filmen, Serien und sonstigen Projekten keine Rolle mehr. Die entstehen nun unter der Aufsicht von Lucasfilm-CEO Kathleen Kennedy und CCO Dave Filoni. Filoni selbst arbeitete mit Lucas gemeinsam noch an der Animationsserie The Clone Wars und ist heute für beliebte Serien wie The Mandalorian oder Ahsoka (mit-)verantwortlich.

Mehr Anakin Skywalker mit Hayden Christensen?

Nach Kenobi und Ahsoka ist Christensen wieder Feuer und Flamme für mehr Star Wars und verrät im selben Podcast, dass er liebend gerne damit weitermachen würde:

Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, aber wenn sich eine ähnliche Gelegenheit ergibt, werde ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht warten. Falls das nicht klappt, bin ich weiter dankbar dafür, dass ich für Kenobi und Ahsoka zurückkehren durfte.

Ob Hayden Christensen nochmal die Chance bekommt, als Anakin Skywalker aufzutreten - beispielsweise in Staffel 2 für Ahsoka oder einer potenziellen zweiten Season für Kenobi - ist aktuell nicht bekannt. Mehr dazu, wie es mit neuen Star-Wars-Filmen und -Serien weitergeht, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut haben euch Hayden Christensens Auftritte als Anakin Skywalker in Kenobi und Ahsoka gefallen? Würdet ihr euch über mehr Leinwandpräsenz des Star-Wars-Veteranen in neuen Filmen und Serien freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!