Ahsoka: Darth Vader hat einen neuen Fanliebling auf unerwartete Weise beeinflußt

Für ihre Rolle als Shin Hati in der Star-Wars-Serie Ahsoka hat sich Schauspielerin Ivanna Sakhno ein Beispiel an Darth Vader genommen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

In der Ahsoka-Serie ist Anakin Skywalker von den Toten zurückgekehrt, um seiner Schülerin eine letzte Lektion zu erteilen. Doch der Jedi, der als Darth Vader eine ganze Galaxie in Angst und Schrecken versetzte, hat auch einen ganz anderen Charakter auf eine unerwartete Weise beeinflusst.

Wie Darth Vader neue Star-Wars-Schurken prägt

Die Rede ist von Shin Hati (Ivanna Sakhno), der Schülerin von Baylan Skoll (Ray Stevenson). Beide Schurken trafen bei Star-Wars-Fans von Anfang an einen Nerv und mauserten sich im Zuge der Serie schnell zu zwei Zuschauer-Lieblingen, während sie ihre Lichtschwerter mit Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) kreuzten.

In einem neuen Interview mit starwars.com verrät Ivanna Sakhno nun, wie sie sich von einem der besten Film-Schurken aller Zeiten für ihre Rolle hat inspirieren lassen. Das ging sogar so weit, dass Sakhno vor ihren Szenen das schwere Atmen von Vader imitierte:

Wenn ich ehrlich bin, habe ich besonders in den [düsteren] Momenten Darth Vader in mir heraufbeschworen. Nicht unbedingt den Charakter per se, aber die Dunkelheit, die er symbolisiert. Kurz vor meinen Drehs würde ich [wie Vader] atmen und so versuchen, das Böse in meinem Inneren zu erreichen.

46 Jahre nach dem Kinostart von Episode 4 - Eine neue Hoffnung hat Darth Vader also offenbar nicht nur Star-Wars-Fans fest im Griff. Nach der Disney-Übernahme von Lucasfilm und damit der Krieg-der-Sterne-Lizenz war so der Dunkle Lord der Sith beispielsweise in Rogue One, Obi-Wan Kenobi und natürlich Ahsoka zu sehen.

Für seine (vorerst) letzten beiden Auftritte konnte sogar Hayden Christensen gewonnen werden - 18 Jahre, nachdem sich der Schauspieler mit Episode 3 vom Star-Wars-Universum verabschiedet hatte. Jetzt ist Christensen übrigens Feuer und Flamme für weitere Auftritte, während der neue Lucasfilm-CCO Dave Filoni große Stücke auf ihn hält.

Was hält die Zukunft von Star Wars für Hayden Christensen als Darth Vader bereit? Fans und er selbst würden eine weiter Rückkehr wahrscheinlich sehr begrüßen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie es mit Ahsoka: Staffel 2 weitergeht

Zurück zum Thema: An einer 2. Staffel für Ahsoka wird bereits gearbeitet und dabei ist eine Rückkehr von Ivanna Sakhno als Shin Hati nicht auszuschließen. Ob damit ein populäres Fan-Shipping zwischen Shin und Sabine Wren in greifbare Nähe rückt? Zumindest die Stars selbst würden das definitiv befürworten.

Nach dem überraschenden Tod von Ray Stevenson stellt sich aber natürlich auch die Frage, wie es mit seiner Star-Wars-Rolle als Baylan Skoll weitergeht. Showrunner Dave Filoni hat diesbezüglich bereits ein diplomatisches Update gegeben.

Mehr dazu, wie es mit dem Sternenkrieg im Kino und auf Disney Plus weitergeht und was aktuell sonst im Sci-Fi-Genre passiert, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch Staffel 1 von Ahsoka gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Star-Wars-Serie eine zweite Season erhält oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr ganz allgemein mit dem Zustand neuer Star-Wars-Filme und -Serien unter Disney und was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!