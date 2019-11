Es wird nicht der letzte Fall eines geleakten Drehbuchs sein, dafür ist er umso spektakulärer: Auf dem Auktionsportal eBay wurde das Original-Drehbuch zum neuen Star-Wars-Film Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers zum Verkauf angeboten und zwang Disney dazu, schnellsten einzugreifen. Das Studio konnte das Skript rechtzeitig zurückkaufen und verhinderte damit das Schlimmste.

Inzwischen bestätigte Regisseur J.J. Abrams während der TV-Show Good Morning America (via Twitter) den Vorfall und hatte auch gleich einen Übeltäter im Auge, den er aber nicht verraten möchte:

Der Regisseur bekräftigte noch einmal, dass die Sicherheitsvorkehrungen zum Film außergewöhnlich streng sind, um mögliche Spoiler zu verhindern. Wer nun so sorglos war und das Drehbuch unter dem Bett liegen gelassen hatte, werden wir wohl nie erfahren. Unklar bleibt auch, ob und was aus dem Skript bereits zuvor verbreitet wurde.

Spätestens zum Kinostart von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember 2019 lässt sich der Wahrheitsgehalt der vielen Gerüchte nachprüfen.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW