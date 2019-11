Star Wars: Neue Bilder mit Poe im Millennium Falken und viele mehr

Am 18. Dezember kommt Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers als großes Finale der Skywalker-Saga in die Kinos. Einen finalen Trailer gibt es bereits. Jetzt wurde ein Schwung neuer exklusiver Bilder zum Krieg-der-Sterne-Film im Rahmen einer großen Titelstory des US-Magazins EW veröffentlicht.

Auf einem der neuen Szenenbilder dürfen wir erstmals den besten Piloten der Galaxie am Steuer des Millennium Falken sehen. Richtig, Poe Dameron (Oscar Isaac) darf endlich auch einmal das Steuer der schnellsten Schrottmühle der Galaxis übernehmen, an der Seite von Chewie (Joonas Suotamo) und Finn (John Boeyga).

Der jüngste Trailer zeigte bereits in einer Szene den Falken von zahlreichen Sternenzerstörern umzingelt. Ob es sich dabei um die besagte Szene auf dem Bild handelt, konnte noch nicht bestätigt werden.

NEW: Poe Dameron pilots the Millennium Falcon in this new photo from #TheRiseofSkywalker



