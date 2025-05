»Das ist nicht romantisch« - Selbst ein großer Star-Wars-Star ist von der wohl kontroversesten Entscheidung in Episode 9 nicht begeistert

Wäre es nach John Boyega gegangen, hätte Finn (Mitte) seiner Freundin Rey (links) was Kylo Ren (rechts) angeht, ordentlich den Kopf gewaschen. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Im Star-Wars-Universum baut sich zwischen Rey Skywalker (Daisy Ridley) und Kylo Ren (Adam Driver) eine komplizierte Liebesgeschichte auf. Denn die Nachwuchs-Jedi kämpft gegen die imperiale Organisation »Erste Ordnung« und Ren ist dort ein führendes Mitglied.

Die Beziehung der beiden sorgte immer wieder für Gesprächsstoff unter Fans, bis sich die Vermutung am Ende von Episode 9 bestätigte: Es ist eine Liebesgeschichte. Diese Entwicklung wird aber nicht nur in Fan-Kreisen kritisch beäugt. Auch einzelne Darsteller der Reihe scheinen nicht an Bord des Reylo-Schiffes zu sein. So zum Beispiel John Boyega, der Reys besten Freund Finn spielt.

Ein gut gemeinter Rat

In dem Podcast Happy Sad Confused verrät John Boyega Host Josh Horowitz, was er selbst über die Beziehung der beiden denkt. Dabei betrachtet er die Situation vor allem aus einer privaten und familiären Perspektive.

[...] Ich meine, an die Damen im Raum. Wenn er euch verfolgt oder versucht, euch zu töten, dann ist das kein Teil der Romanze. Ihn zu verfolgen und zu sagen: »Wir können etwas Mächtiges werden!« Ich denke mir: »Das würde ich meinen Schwestern nicht raten.«

Achtung! Es folgt ein Spoiler zum Ende von Episode 9.

Da hat Boyega wohl einen Punkt. Trotzdem erkennt der 33-jährige Schauspieler auch an, dass Rey berechtigterweise noch an die gute Seite von Han Solos und Prinzessin Leias Sohn glaubt. Immerhin opfert sich Kylo Ren am Ende, um Rey wiederzubeleben und kehrt so gesehen auf die helle Seite der Macht zurück. Dennoch würde Boyega der Jedi etwas anderes raten:

Das spiegelt irgendwie das spirituelle Element von Star Wars wider, die Tatsache, dass sie das Gute [in ihm] erkannte und dafür kämpfte. Aber wenn ich [am Ende von Episode 9] an Finns Stelle gewesen wäre und er hätte eine Zeile bekommen, dann hätte er gesagt: »Mädchen, lass ihn in Ruhe. Komm mit mir nach Hause.«

Das hätte natürlich nicht wirklich in das Krieg-der-Sterne-Universum gepasst, aber die Vorstellung ist schon etwas lustig. Aber warum ist die Beziehung von Rey und Kylo Ren eigentlich so kontrovers?

In Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers nimmt die Beziehung zwischen Rey und Kylo Ren eine bedeutende Wendung

Die Kritik an Reylo

Manche Fans sind der Überzeugung, dass eine Romanze in letzter Sekunde für die Handlung gar nicht nötig gewesen wäre und die Entwicklung der Charaktere eher benachteiligt hat. Zudem wirke die Beziehung übereilt und habe keine Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu wachsen.

Generell wird aber vor allem auch bemängelt, dass die Geschichte der beiden von der eigentlichen Hauptstory und den zentralen Themen der Star-Wars-Saga ablenkt. Die Debatte hat am Ende aber auch viel mit persönlichen Präferenzen zu tun.

Lange Zeit galt der Kuss zwischen den beiden in Episode 9 übrigens auch nur als »rein freundschaftlich« - zumindest laut Regisseur J. J. Abrams. Diese These wurde jedoch Ende Oktober 2024 widerlegt, als ein leitender Redakteur bei Marvel Comics einen Skript-Ausschnitt aus einem Comic postete. Mehr dazu findet ihr in dem unten verlinkten Artikel.

Als Sohn von Han Solo und Leia Skywalker hat Kylo Ren (früher: Ben Solo) seinen Großvater Darth Vader in den Filmen übrigens nie getroffen. Das änderte sich jedoch vor Kurzem mit der dritten Ausgabe der Heft-Reihe Legacy of Vader. Falls ihr wissen möchtet, wann sich die beiden treffen und wie das Aufeinandertreffen grob abläuft, dann schaut doch im obigen Artikel vorbei.