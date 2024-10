Star Wars: Ob ihr wollt oder nicht, zwischen Rey und Kylo Ren funkt es offiziell gewaltig

Kylo Rens Gefühle für Rey gehen wohl tiefer als wir dachten. Bildquelle: Disney

Regisseur J.J. Abrams sagte, es ist nur Freundschaft. Aber der Kuss von Kylo Ren (Adam Driver) und Rey (Daisy Ridley) in Der Aufstieg Skywalkers sah für viele Fans eher nach einem romantischen Liebesgeständnis aus.

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung und etliche Diskussionen später, bekommen Fans durch einen neuen Comic die Bestätigung: Das Reylo-Ship legt jetzt offiziell im Hafen des Star-Wars-Kanon an!

Kylo Ren und Rey sind ein Liebespaar?

Vor ein paar Tagen gab Marvel einen ersten Blick auf die neue Comic-Serie Star Wars: Legacy of Vader preis und was wir da erfahren … haltet euch fest: Der Kuss zwischen Kylo Ren und Rey war wohl doch nicht rein »freundschaftlich«!

Der leitende Redakteur von Marvel Comics Mark Paniccia postete auf der Plattform X einen Ausschnitt aus dem Skript der ersten Ausgabe. Dort wird zu Kylo Ren ausdrücklich geschrieben:

»[...] verliebte sich in eine andere Macht-Nutzerin namens Rey, die ihn daraufhin zurückwies.«

Da haben wir es also. Zumindest von Rens Seite aus war es also mehr als eine rein platonische Verbindung. Ein entscheidender Faktor stand den beiden aber immer im Weg: Kylo Rens dunkle Seite.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Reaktionen der Fans auf die Neuigkeiten sind durchaus positiv. Hier einmal ein paar Beispiele:

»Sie wies Kylo Ren zwar zurück, aber am Ende von Episode 9 sagt sie ihm, dass sie auch zu Ben Solo Ja gesagt hätte.... Bens Liebe wurde also tatsächlich von Rey erwidert. Sie hat sich auch in ihn verliebt.« - User DanitsiaTLP

»Ich freue mich so sehr auf weitere Ben-Solo- und #Reylo-Geschichten, auch wenn sie vor Bens Wiedergutmachung spielen.« - User CohoshThe

»„verliebte sich“.... ich glaube nicht, dass du verstehst, was du angerichtet hast... was du ausgelöst hast. Gott segne dich.« - User ladydragonjj

»Ok, ich bin aufgeregt.« - User simplyspectatin

Worum geht es in den Comics Star Wars: Legacy of Vader?

Die Reihe soll die Lücke zwischen Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers (Episode 8 und 9) füllen. Sie ist zwar nach Darth Vader benannt, aber es geht darin um Kylo Ren, der versucht, die Geheimnisse seines Großvaters zu ergründen.

1:41 Falls ihr eine neue Star-Wars-Serie sucht: Am 3. Dezember 2024 startet Skeleton Crew mit Jude Law auf Disney+

Autoplay

Seine Reise führt ihn zum Lava-Planet Mustafar, wo Anakin Skywalker (Hayden Christensen) am Ende von Episode 3 seinem ehemaligen Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) unterlag. Dort findet er Vaders verlassenes Schloss, das wir beispielsweise in Rogue One gesehen haben.

Das erste Heft erscheint am 5. Februar 2025 und wurde von Charles Soule geschrieben, der schon zuvor viele Comics rund um Marvel oder Star Wars zu Papier gebracht hat.

Damit wäre also wieder eine Theorie des Krieg-der-Sterne-Universums geklärt und kann nun zu den Akten gelegt werden.

Aktuell wird eigentlich auch an einem neuen Solo-Abenteuer für Rey gearbeitet, aber das verlor vor Kurzem erst seinen dritten Drehbuchautoren. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.