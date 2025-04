Star Wars: Kylo Ren trifft endlich Darth Vader und es läuft nicht so, wie erhofft

Ein offizieller Star-Wars-Comic von Marvel vertieft aktuell die Geschichte von Kylo Ren (Adam Driver). Bildquelle: Disney/Lucasfilm

In den Star-Wars-Sequels kam es nie zu einer Konfrontation zwischen Kylo Ren und seinem großen Vorbild Darth Vader - und das, obwohl das für eine ursprüngliche Version von Episode 9 sogar geplant war.

Für viele Fans handelt es sich dabei um eine der zahlreichen verpassten Chancen, die sich die Sequels durch die Lappen haben gehen lassen. Und wie so oft wird das jetzt im Zuge eines offiziellen Krieg-der-Sterne-Comics nachgeholt.

Das offenbar erste Aufeinandertreffen von Kylo Ren und Darth Vader

Legacy of Vader von Charles Soule und Luke Ross spielt sich zwischen Episode 8 - Die letzten Jedi und Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers ab. Dabei wandelt Kylo Ren auf den Spuren seines Großvaters, um mehr über dessen Vergangenheit und Macht zu erfahren.

Unterstützt wird er dabei von Vaneé - einem alten Diener Vaders, der in dessen Festung auf Mustafar ein ziemlich schäbiges Dasein fristet. Kylo Rens Quest läuft allerdings eher semi-erfolgreich, nachdem es ihn auf Tatooine in die Festung von Gardulla the Hutt verschlagen hat und er von einem Macht-begabten Wesen überrumpelt wird.

So findet sich Kylo Ren in Ketten wieder und wird von Gardulla bis zur Besinnungslosigkeit gefoltert sowie unter Spice gesetzt. Das löst bei dem ehemaligen Jedi, der einst als Ben Solo bekannt war, eine Vision aus, im Zuge deren er zum ersten Mal Darth Vader gegenübersteht.

Darth Vader macht bei seinem Auftritt dann das, was er am besten kann: Rebellen schnetzeln. Davon sichtlich beeindruckt, bittet Kylo Ren seinen Großvater um Führung, was Vader mit einem müden Schulterzucken abtut.

Mit den Worten: Du bittest mich um Führung? Alles, was mich auszeichnet, habe ich mir alleine erarbeitet. lässt Darth Vader seinen Enkel eiskalt abblitzen.

Mit Kylo Rens Hilfegesuch kann Darth Vader nicht allzu viel anfangen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm/Marvel Comics

Das veranlasst Kylo Ren dazu, zu neuer Stärke zu finden und sich aus seinen Ketten zu befreien. Am Ende der Ausgabe bleibt von Gardullas Palast nur noch Schutt übrig, während sich Ren zu seinem nächsten Ziel aufmacht: Naboo.

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob es sich hierbei um eine richtige Interaktion zwischen Darth Vader und Kylo Ren handelt. In Bezug auf die Macht und damit einhergehende Visionen war Star Wars schon immer recht kryptisch.

Hierbei dürfte aber eine der ehrlicheren Stimmen ertönen, die durch Kylo Rens Kopf spuken. Denn sonst wurde der ehemalige Schüler von Luke Skywalker ja von Snoke beziehungsweise Darth Sidious manipuliert, die ihn eher in eine Art Abhängigkeitsverhältnis führten.

Übrigens haben Disney und Lucasfilm in den letzten Jahren nach dem Kinostart von Episode 9 immer mehr Kontext und zusätzliche Infos zu Kylo Ren und Co. geteilt. So zum Beispiel über mehrere Comics und Romane hinweg.

Wollt ihr dazu mehr wissen, werdet ihr unter den Links oben fündig.