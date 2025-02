Star Wars: George Lucas hatte ursprünglich andere Pläne für den Tod eines mächtigen Jedi, aber der Schauspieler hat sich dagegen gewehrt

Das violette Lichtschwert von Mace Windu ist sehr selten und macht den Jedi-Meister zu einer mächtigen Erscheinung. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Das Dahinscheiden von Mace Windu in Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith wird Fans wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Denn im Kampf mit Sheev Palpatine hindert Anakin Skywalker den Jedi-Meister daran, den dunklen Lord umzubringen. Kurz darauf fliegt Windu in hohem Bogen aus dem Gebäude und stirbt.

Tatsächlich hatte Schöpfer George Lucas damals aber eine völlig andere Idee für den Tod des mächtigen Jedi.

Boba Fett bekommt seine Rache

In der Vergangenheit gab Daniel Logan bei der GalaxyCon in Richmond preis, dass Mace Windu durch die Hand von seiner Figur Boba Fett sterben sollte (via Popverse).

Wir erinnern uns zurück: In Episode 2 wird Bobas Vater Jango Fett während der Schlacht von Geonosis vor seinen Augen vom Jedi-Meister enthauptet. Demnach hätte Boba das perfekte Rache-Motiv gehabt.

Hier könnt ihr euch die Szene anschauen:

Der finale Kampf der beiden sollte in einer Arena stattfinden. Das Storyboard der Szene wurde sogar in der 85. Ausgabe von Star Wars Insider »The Making of Revenge of the Sith« verewigt.

Konkret sollte das Szenario laut Logan folgendermaßen aussehen:

Mace wollte Boba genauso ausschalten, wie er es mit Jango getan hat. Weil Boba bei dem Tod seines Vaters dabei war, wusste er, was passieren würde. Also werfe ich [Daniel Logan als Boba Fett] die Jetpacks an, bin auf dem Kopf oder auf dem Rücken geflogen. Als ich mit den Jetpacks auf dem Rücken über den Boden fliege, ziehe ich Jangos Blaster und schieße ihm genau in den Bauch, und so sollte Mace Windu sterben.

Die Idee schaffte es letztendlich nicht in den Film und ebenso wenig Daniel Logan, denn Boba Fett tauchte in Episode 3 nicht mehr auf. Samuel L. Jackson sucht damals das Gespräch mit George Lucas und teilte seine Bedenken.

Samuel Jackson ging in das Büro von George Lucas und sagte: »Wissen Sie, ich glaube nicht, dass dieser Junge die Macht haben sollte, jemanden zu töten, der im Rat der Jedi sitzt. Und außerdem will ich nicht von einem Punk-Kid getötet werden.« Und zufällig bin ich dieses Punk-Kid gewesen. 1:02 Der Original-Trailer zu Star Wars Episode III: Die Rache der Sith Autoplay

Daniel Logan kehrte trotzdem ins Star-Wars-Universum zurück

Trotz seines Fehlens in Die Rückkehr der Sith feierte Daniel Logan bereits 2010 sein Krieg-der-Sterne-Comeback, denn er vertonte seine Figur Boba Fett erneut für die Serie Star Wars: The Clone Wars.

2024 lieh er in The Bad Batch ebenfalls dem Charakter Mox seine Stimme. In der Show The Book of Boba Fett wurden ebenfalls nicht verwendete Archivaufnahmen von Logan verwendet, die als Rückblenden in Bobas Kindheit dienten.

Wenn ihr Samuel L. Jackson fragt, ist Mace Windu übrigens gar nicht tot. Der Schauspieler sprach sich in der Vergangenheit schon vermehrt für eine Rückkehr des Jedi-Meisters aus. Mitte November 2024 kamen sogar Gerüchte auf, dass Jackson sich in Gesprächen mit Disney befindet für eine eigene TV-Serie. Mehr dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.