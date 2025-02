Star Wars: Luke Skywalker hatte tatsächlich eine Ehefrau - und sie bekommt vielleicht eine eigene Serie

Das meint der Autor: Sollte an dem Gerücht tatsächlich etwas dran sein, kann Disney eigentlich nur verlieren. Denn ein Auftritt von Mara Jade im neuen Star-Wars-Kanon wäre mit zahlreichen logistischen Hürden verbunden: Sie so eng mit Luke Skywalkers zu verknüpfen, wie es in Legends der Fall war, ist in Anbetracht der neuen Sequel-Geschichten eigentlich so gut wie unmöglich.



Klar, Mara könnte weiterhin als Hand des Imperators auftreten, es auf Luke abgesehen haben und ihm nach dem Tod von Palpatine verfallen. Doch für ihre gemeinsame Zukunft und ihren Sohn Ben Skywalker (nein, nicht Kylo Ren) dürfte es ziemlich düster aussehen.



Die Mara Jade, die alteingesessene Fans und Veteranen kennen und lieben, hat im neuen Kanon also eigentlich nicht so richtig Platz. Ihre Geschichte müsste signifikant abgeändert werden und damit kann man guten Gewissens infrage stellen, ob es Disney dann nicht auch einfach bleiben lassen soll.