Bringt Star Wars tatsächlich Mace Windu zurück? Vielleicht tritt Samuel L. Jackson nochmal als Jedi-Meister auf

Mace Windu lebt ... zumindest, wenn es nach Samuel L. Jackson geht. Der 75-Jährige hat in den letzten Jahren kein Geheimnis daraus gemacht, dass sein Jedi-Meister Star Wars: Episode 3 überlebt hat – und davon sogar George Lucas überzeugt.

Seitdem sprach sich Jackson immer wieder mal dafür aus, in der Rolle von Mace Windu zurückkehren zu wollen – vielleicht sogar für einen Solo-Film oder eine eigene Serie. Geht dieser Wunsch nun tatsächlich in Erfüllung?

Samuel L. Jackson verhandelt angeblich mit Lucasfilm

Vielleicht. Denn laut einem etablierten Insider verhandelt Samuel L. Jackson mit Disney und Lucasfilm tatsächlich darüber, ins Star-Wars-Universum zurückzukehren. Das behauptet zumindest der für gewöhnlich recht gut informierte Leaker MyTimeToShineHello auf X (ehemals Twitter).

Beachtet dabei natürlich: Dabei handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht! Und sollte es sich dabei tatsächlich um die Wahrheit handeln, gibt es keine Garantie, dass ein besagtes Projekt auch zustande kommt. Weitere Details liefert zu der Insider übrigens nicht.

Samuel L. Jackson hat derweil schon oft darüber gesprochen, wie er sich eine Rückkehr von Mace Windu vorstellen würde. So zuletzt Anfang 2024 im Interview mit Empire:

Es könnte wie bei Episode 4 am Anfang sein, als alle dachten, Obi-Wan war tot. Also denken vielleicht alle, ich sei tot und wir finden stattdessen heraus, was wirklich mit Mace Windu passiert ist. Ich kann als Jedi mit einer Hand, den es noch gibt und der nicht wirklich gestorben ist, zurückkehren. Ich könnte ein Macht-Geist sein. Es ist mir egal – ich möchte einfach nur weiter mit dem Franchise verbunden sein. Nicht, dass ich das nicht schon bin – ich habe ja in [Star Wars 1-3] mitgespielt.

Bei Star-Wars-Fans lösen Samuel L. Jacksons Ambitionen gemischte Gefühle aus. Natürlich freuen sich viele darüber, dass der 75-jährige Schauspieler weiterhin für den Krieg der Sterne brennt. Doch sollte sich herausstellen, dass Mace Windu Episode 3 tatsächlich überlebt hat, würde das nachträglich die Tragweite einer Schlüsselszene von Anakin Skywalker mindern.

Theoretisch könnte es sich natürlich um ein Prequel zu Episode 3 handeln. Disney hatte Samuel L. Jackson ja schon für den Marvel-Film Captain Marvel verjüngt - völlig abwegig wäre diese Idee also nicht.

Letztendlich bleibt schlichtweg abzuwarten, ob an dem Gerücht wirklich etwas dran ist und daraus sich eine Rückkehr von Samuel L. Jackson als Mace Windu ergibt. Wie empfindet ihr über diese Nachricht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

