The Mandalorian: Staffel 3 bringt mit Kelleran Beq einem übel mitgespielten Schauspieler die lang ersehnte Erlösung

Ahmed Best ist zurück im Star Wars-Universum - allerdings nicht als Jar Jar Binks, sondern in der Rolle eines Jedi.Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die dritte Staffel von The Mandalorian ist in vollem Gange. Staffel 3, Folge 4 lüftet dabei ein großes Geheimnis um Grogus Vergangenheit: Von wem wurde Din Djarins Findelkind während Order 66 aus dem Jedi-Tempel auf Coruscant gerettet? Darauf liefert Kapitel 20 endlich die Antwort: Kelleran Beq - ein Jedi, den Star Wars-Fans eigentlich schon kennen.

Kelleran Beq und seine Rolle in The Mandalorian

Was genau ist passiert? Während Din Djarin, Bo-Katan Kryce, Paz Vizsla und weitere Mandalorianer sich aufmachen, um das vom Raptor verschleppten Findelkind zu retten, wird Grogu von der Waffenmeisterin unterrichtet. Wie schon bei seinem Vater zuvor löst die Schmiede wohl eine Art PTSD-bedingten Flashback aus.

Abermals blicken wir in die Vergangenheit und erfahren mehr darüber, wie Grogu Order 66 und den Angriff der Klonkrieger auf den Jedi-Tempel unter der Führung von Darth Vader überleben konnte. Wie sich herausstellte, wurde Grogu von einem Jedi namens Kelleran Beq gerettet, der ihn mit einem Schiff der Naboo von Corsucant weg schaffte.

Ja, das ist wirklich Ahmed Best: Ihr habt schon richtig gelesen. Kelleran Beq wird in The Mandalorian: Kapitel 20 von Ahmed Best verkörpert, der für Star Wars-Fans natürlich keinen Unbekannten darstellt: In den Prequels spielte Best den Gungan Jar Jar Binks.

Ahmed Best hat aber nicht nur gute Erfahrungen mit Star Wars gemacht. So wurde der Schauspieler aufgrund seiner kontroversen Rolle als Jar Jar Binks Opfer von zahlreichen Anfeindungen, teilweise auch rassistischer Natur. Jahre später offenbarte Best, dass er aufgrund dessen sogar mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte (via ScreenRant).

Viele Star Wars-Fans zeigen sich nun von Bests Rückkehr sichtbar begeistert:

Von Jar Jar Binks zum Jedi-Meister

Wer ist Kelleran Beq? Im neuen Star Wars-Kanon war Kelleran Baq vor allem für seinen Umgang mit dem Lichtschwert berüchtigt und verdiente sich deswegen den Spitznamen The Sabered Hand . Im Jedi-Tempel von Coruscant unterrichtete er zahlreiche Padawane und war als eine Art Dekan zu verstehen.

Für die Hintergrundgeschichte von Kelleran Beq ist größtenteils sein Darsteller selbst verantwortlich: Ahmed Best. Er beschreibt Beq als Jedi, der sich größtenteils der Unterrichtung weiterer Jedi verschrieben hat. Dabei hat sich Best gemäß seiner eigenen Aussage von den Mentorqualitäten Obi-Wan Kenobis und Yodas inspirieren lassen.

Der neue Jedi ist eigentlich gar nicht neu: Kelleran Beq gab es übrigens schon vor seinem Debüt in The Mandalorian. Ahmed Best moderierte in der Rolle bereits die auf YouTube verfügbare Game Show für Kinder Jedi Temple Challenge. Teilnehmer absolvierten dabei Hindernis-Parcours und vom Star Wars-Universum inspirierte Herausforderungen, um eine Ausbildung zum Jedi zu absolvieren.

Dass nun Ahmed Best in der Rolle von Kelleran Beq Grogu vor Darth Vader und der 501. Legion aus dem Jedi-Tempel von Coruscant rettet, ist damit mehr als nur passend. Spannend ist dabei natürlich, wie es mit dem Jedi-Meister weitergeht und in welcher Verbindung er mit den Naboo steht. Es dürfte einen triftigen Grund haben, warum ihn die königlichen Wachen kennen, erwarten und ihm sogar ihr Schiff überlassen.

