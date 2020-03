Kann man Star Wars: Jedi Fallen Order ohne Lichtschwert durchspielen?

Star Wars Jedi: Fallen Order ist ein fantastisches Spiel. Unter anderem, weil es uns die wohl besten Lichtschwert-Kämpfe seit Jedi Knight bietet. Das Kampfsystem ist also eine der größten Stärken in EAs neustem Star-Wars-Spiel. Tatsächlich bilden die Kämpfe mit dem Lichtschwert die Basis für das ganze Spiel. Umso unvorstellbarer also der Gedanke, beim Spielen komplett auf die Lichtschwertkämpfe zu verzichten.

Genau das versucht momentan aber der Youtuber SixToon. Dieser hat sich es zu Aufgabe gemacht, das gesamte Spiel ohne klassische Kämpfe durchzuspielen. Er will keinen einzigen Gegner mit seinem Lichtschwert richten. Diese »elegante Waffe« wird hier nur dafür verwendet, Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

So will der Youtuber Fallen Order spielen

Da das Lichtschwert für das grundlegende Design von Fallen Order eigentlich immens wichtig ist, hat sich SixToon anfangs ein paar Regeln zurecht gelegt, an die er sich während seines Abenteuers ohne Jedi-Waffe halten will.

Er darf kein Lichtschwert benutzen, um irgendeinen Gegner im Spiel zu verletzen oder zu töten. Er darf sein Lichtschwert auch nicht dazu benutzen, Angriffe abzuwehren. Er darf mit dem Lichtschwert Hindernisse wie Röhren oder Seile durchtrennen. Laserbeschuss mit dem Lichtschwert auf Gegner zurückzulenken, fällt ebenfalls unter die 1. Regel. Cutscenes oder unüberspringbare Quicktime-Events, in denen das Lichtschwert benutzen wird, werden nicht gewertet.

Um sich das Leben immerhin ein wenig leichter zu machen, spielt SixToon das Action-Adventure auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sich nur so seine Machtleiste automatisch regeneriert.

Kann man Fallen Order ohne Lichtschwert spielen?

Mit diesen Regeln in Kraft, macht sich SixToon an seine Jedi-Reise und trifft schon früh auf sein erstes Hindernis. Eigentlich kann man den ersten Sturmtruppler nämlich nur mit seinem Lichtschwert niederstrecken. Nach einigem rumprobieren findet SixToon aber einen kleinen Glitch, wodurch Cal technisch gesehen nicht zuschlägt.

Auf solche Glitches muss sich SixToon häufiger verlassen. Die meisten davon stammen von Speedrunnern. So findet er etwa einen Weg, höher zu Springen als er sollte, um Bereiche zu überspringen, für die er mit seinem Lichtschwert alle Truppler erledigen müsste.

Später ist er auf Kashyyyk sogar gezwungen, durch die Karte zu fallen. Dadurch gelangt er schon frühzeitig an wichtige Machtfähigkeiten, ohne die manche Gegner unbezwingbar wären. Von diesem Punkt an wird die Reise etwas einfacher, da er seine Gegner sehr effektiv im hohen Bogen über Abgründe schleudert oder solange gegen Wände wirft, bis sie schließlich das Bewusstsein verlieren.

Ob SixToon mit dieser Methodik letztlich den Abspann von Fallen Order sieht, wissen wir noch nicht. Das Video endet vor seinem ersten Kampf gegen die Zweite Schwester. Ob er auch hierfür eine Lösung findet, will er aber in einem späteren Video offenbaren.