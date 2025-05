Prime Gaming im Mai 2025 im Überblick: Amazon schenkt euch nicht nur eins der besten Star-Wars-Spiele, sondern auch einen grandiosen Story-Shooter

Ob Cal Kestis es auch mit den Panzerhunden aus Wolfenstein aufnehmen könnte?

Im Mai 2025 könnt ihr euch mit 23 Titeln wieder über eine mächtige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat erhaltet ihr etwa mit Wolfenstein 2: The New Colossus einen der besten Story-Shooter, den ihr aktuell spielen könnt. Außerdem könnt ihr für kurze Zeit Star Wars Jedi: Fallen Order abstauben. Hier müsst ihr jedoch einige wichtige Punkte beachten.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlight 1: Star Wars Jedi: Fallen Order

1:06 Star Wars Jedi: Fallen Order - Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

Genre: Action-Abenteuer | Release: November 2019 | Entwickler: Respawn Entertainment

In dem storybasierten Action-Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order steuert ihr den jungen Jedi Cal Kestis, der dem Tod durch die Order 66 knapp entkommen konnte. Jetzt nutzt ihr eure Lichtschwert-Kampfkünste, um euch durch imperialistische Klonkrieger zu schnetzeln und mächtige Inquisitoren zu bezwingen. In unserem ausführlichen Test konnte das Spiel überzeugen und eine hervorragende Wertung von 88 Punkten einheimsen.

Ihr müsst euch beeilen: Jedi Fallen Order wird ausschließlich im Rahmen des offiziellen Star-Wars-Days am 4. Mai 2025 verteilt. Am selben Tag ab 9 Uhr bis zum Folgetag zur gleichen Zeit habt ihr die Möglichkeit, euch das Spiel via Amazon Luna zu sichern.

Highlight 2: Wolfenstein 2: The New Colossus

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Genre: Ego-Shooter | Release: Oktober 2017 | Entwickler: Machine Games

Der satirische Story-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus spielt in einer alternativen Vergangenheit, in der die Nationalsozialisten durch die Entdeckung einer neuen Technologie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben.

Ihr steuert den US-amerikanischen Soldaten B.J. Blazkowicz, der nun nach dem Tod von General Totenkopf versucht, eine amerikanische Revolution einzuläuten. In unserem ausführlichen Test konnte der Ausnahme-Shooter sogar an der 90er-Marke kratzen. Falls ihr bereits auf den dritten Ableger wartet, verraten wir euch im dazugehörigen Artikel, warum es aktuell gut für euch aussieht.

Wolfenstein 2 ist ab dem 8. Mai 2025 für PC und Xbox via Microsoft Store Code verfügbar.

Alle kostenlosen Spiele im Mai 2025 im Überblick

Unser Highlight haut euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im Mai 2025 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Jetzt verfügbar:

Verfügbar ab 8. Mai:

Wolfenstein 2: The New Colossus Digital Deluxe Edition [Xbox und PC via Microsoft Store Code]

Amnesia: Rebirth [Epic Games Store]

Hypnospace Outlaw [GOG Code]

Doors - Paradox [Epic Games Store]

1:31 Amnesia: Rebirth - Launch Trailer zeigt, warum der Horror erneut beginnt

Verfügbar ab 15. Mai:

1:15 Golf With Your Friends - Trailer stimmt auf Minigolf-Spiel mit Multiplayer-Fokus ein

Verfügbar ab 22. Mai:

FATE [GOG Code]

Thief 2: The Metal Age [GOG Code]

Everdream Valley [Amazon Games App]

Chessarama [Epic Games Store]

The Lost Ashford Ring [Legacy Games Code]

Verfügbar ab 29. Mai

Samurai Bringer [Amazon Games App]

Trinity Fusion [Amazon Games App]

Masterplan Tycoon [Amazon Games App]

Liberté [Epic Games Store]

Jennifer Wilde Unlikely Revolutionaries [Epic Games Store]

Falls ihr es nicht wusstet: Der 4. Mai ist der alljährliche Star-Wars-Day, da er in der US-amerikanischen Schreibweise und im Englischen »May the fourth« ausgesprochen wird. Das klingt so ähnlich wie in dem ikonischen Spruch »May the force be with you«, was so viel bedeutet wie »möge die Macht mit dir sein.« Damit könnt ihr jetzt auf dem Schulhof angeben. Und falls ihr keine Schülerinnen oder Schüler mehr seid, habt ihr ab sofort einen triftigen Grund für einen Ausflug. (Bitte tut das nicht wirklich!)