Star Wars Jedi Survivor: Ein kurioser Glitch macht Cal Kestis unverhofft zum Herrscher von Mandalore

Theoretisch könnten Cal Kestis (Cameron Monaghan) und Din Djarin (Pedro Pascal) tatsächlich irgendwann aufeinandertreffen.

In Star Wars Jedi: Survivor darf Protagonist Cal Kestis aus einer ganzen Palette an Lichtschwertfarben wählen: Blau, grün, violett oder sogar weiß und aus einer Handvoll mehr. Eine ganz bestimmte und im Star Wars-Universum sogar einzigartige Farbe fehlt allerdings: Die des Darksabers - also schwarz.

Wenn Cal Kestis das Darksaber schwingt

Der Reddit-User tontongas hatte aber Glück (sofern man das bei einem Glitch so sagen darf). Für einen kurzen Moment während einer Spiele-Session erstrahlte das Lichtschwert von Cal Kestis nämlich in eben jener Farbe, wie der folgende Videoclip zeigt:

Bo-Katan Kryce wäre davon wahrscheinlich nicht begeistert gewesen, hätte sich Cal so zumindest für einen Moment als Herrscher von Mandalore qualifiziert. Wobei: Genau genommen handelt es sich ja nicht um das echte Darksaber, genauso wenig hat Cal seinem Meister Jaro Tapal das Lichtschwert im Zweikampf abgenommen.

Der kuriose Moment war für tontongas ohnehin nur von kurzer Dauer, ein Neustart des Spiels hat Cal das Quasi-Darksaber nämlich wieder entrissen. Auf Reddit sorgte der Beitrag aber definitiv für Begeisterung und Diskussionen: Manch Spieler wünscht sich nun, dass es eine dunkle Lichtschwertfarbe in Jedi: Survivor geben sollte und die hoffentlich noch per Update nachgeliefert wird.

Wie steht ihr zu dem kuriosen Glitch: Würdet ihr euch eine Darksaber-Farbe in Star Wars Jedi:Survivor wünschen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut gefällt euch das Spiel von Respawn Entertainment und was müssen eurer Meinung nach zukünftige Updates und potenzielle DLCs liefern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!