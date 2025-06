»Disney ahnt nicht, was ihnen entgeht« - 30 Jahre später ist der legendäre Jedi Kyle Katarn bereit für ein Comeback

Jason Court als Kyle Katarn in Star Wars: Dark Forces 2.

Mit Star Wars: Dark Forces entwickelte LucasArts 1995 den ersten First-Person-Shooter im Star-Wars-Universum. Ursprünglich sollte Luke Skywalker als Protagonist dienen, doch man entschied sich für einen komplett neuen Charakter: den Söldner Kyle Katarn.

In der Fortsetzung Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 wurden für die Zwischensequenzen echte Schauspieler angeheuert, Jason Court übernahm die Rolle von Katarn. Sein Aussehen wurde für den Charakter in den beiden folgenden Jedi-Knight-Teilen, für Action-Figuren und auch Romane verwendet.

»Ich würde keine Sekunde zögern«

In einem Video des YouTube-Kanals Films In Review spricht Court über seine Arbeit am Dark Forces 2 und welches Potenzial seiner Meinung nach in der Geschichte steckt.

»Es gab damals keine Schauspieler, die sich für Videospiele beworben haben«, erinnert sich Court und beschreibt, wie neu die Arbeit in diesem zum Film vergleichsweise jungen Medium war.

Dark Forces 2 war nicht das erste Star-Wars-Spiel, das Live-Action-Zwischensequenzen hatte, dieser Titel gebührt Rebel Assault 2. Es war jedoch das erste Spiel, das echte Schauspieler mit komplett animierten Hintergründen und anderen Charakteren kombinierte.

»Wir haben mit Lampenständern und Apfelkisten gesprochen«, erklärt Court über die Aufnahmen, die komplett in Bluescreen-Studios entstanden sind.

In einem separaten Clip verrät der Schauspieler außerdem, dass er »keine Sekunde zögern würde«, sollte Disney auf ihn zukommen und ihn für eine Rückkehr oder noch einen Cameo-Auftritt von Kyle Katarn anfragen.

Ungenutztes Potenzial für Disney

Court erklärt, dass Disney die Geschichte aus den vier Jedi-Knight-Teilen rund um das Tal der Jedi ein wenig unterschätzt.

Es wäre wirklich cool, wenn sie einen Weg finden, das [die Story der Spiele] zurückzubringen. Ich glaube, Disney hat da etwas in der Hand, von dem sie vielleicht nicht ahnen, dass es sich sehr für sie auszahlen könnte. [...] Es gibt da draußen eine Menge Leute, die daran sehr interessiert wären.

Aktuell sind keine Pläne seitens Disney bekannt, die Geschichte um Kyle Katarn, den Söldner, der erst in Teil 2 seine Jedi-Kräfte entdeckt, und seine Gefährtin Jan Ors erneut aufzulegen. Die Spiele, Bücher und Comics sind nicht Teil des offiziellen Kanons. Beide Charaktere sind etwas mehr als 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren worden, gehören zeitlich als zu den Geschehnissen, die kurz vor Episode 4 beginnen.