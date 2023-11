Star Wars: Noch ein neuer Kinofilm eingestampft, Marvel-Chef erteilt klare Absage

Doch nicht vom Marvel Cinematic Universe zu Star Wars: Kevin Feige bestätigt, dass aus seinem Kinofilm nichts mehr wird. Bildquelle: Disney/Marvel Studios/Lucasfilm

Eigentlich wollte sich Marvel-Chef Kevin Feige in eine weit, weit entfernte Galaxis vorwagen. Das MCU-Mastermind hätte für Disney und Lucasfilm einen neuen Star-Wars-Film verantworten sollen, doch das Projekt wurde offenbar eingestampft.

Das bestätigte Feige persönlich in einem Interview mit Entertainment Tonight. Feige beantwortet die Frage, ob sein Star-Wars-Film noch immer zustande kommt, mit einem simplen Nein .

Hatte Kevin Feiges Star-Wars-Film jemals eine Chance?

Wirklich überraschend ist diese Nachricht aber nicht. Immerhin meinte bereits Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy im April (via Variety), dass es sich bei Feiges Star-Wars-Film lediglich um eine Idee handelte, die nie wirklich ausgearbeitet wurde.

Ursprünglich wurde Kevin Feiges Star-Wars-Film von Alan Horn angekündigt - dem ehemaligen Vorsitzenden und Chief Creative Officer bei Disney. Angeblich hätte Michael Waldron (Loki, Doctor Strange of the Multiverse of Madness) das Drehbuch verantworten sollen, der mittlerweile aus dem MCU ausgeschieden ist und auch nicht länger an den nächsten zwei Avengers-Filmen mitwirkt.

Darüber, warum das Star-Wars-Projekt von Kevin Feige nie zustande gekommen ist, lässt sich nur spekulieren. So gibt es immer wieder Gerüchte, dass Kevin Feige bei Lucasfilm Kathleen Kennedy ersetzen könnte - doch ob es sich hier um bloßes Wunschdenken handelt oder tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit dahintersteckt, lässt sich nicht sagen.

Details zur potenziellen Handlung oder dem Casting von Kevin Feiges Star-Wars-Film gibt es bis heute nicht. Gerüchten zufolge hätte der Marvel-Chef einen altbekannten Darsteller aus dem MCU zurückbringen wollen, Fans hofften dabei natürlich auf Robert Downey Jr., Chris Evans oder Scarlett Johansson. Ob dafür wirklich eine realistische Chance bestand, ist allerdings nicht bekannt.

Fans hatten bei Kevin Feiges Star-Wars-Film auf altbekannte Marvel-Helden wie zum Beispiel Robert Downey Jr. im Star-Wars-Universum gehofft. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

So geht es mit Star Wars im Kino weiter

Was kommen könnte: Über die letzten Jahre hinweg waren unterschiedlichste Star-Wars-Filme in Arbeit, von denen einige auch wieder abgesägt wurden. Aktuell stehen die Chancen für die drei folgenden Projekte am besten, dass sie tatsächlich mal über die große Leinwand flimmern:

Was vielleicht nicht mehr kommt: Ansonsten arbeiteten zumindest zwischenzeitlich auch Taika Waititi, Rian Johnson und Shawn Levy an ihren jeweils persönlichen Star-Wars-Filmen. Ob die noch immer kommen oder mittlerweile in der Entwicklungshölle verschwunden sind, ist nicht bekannt.

Mehr zur Zukunft von Star Wars und wie es mit neuen Filmen und TV-Serien weitergeht, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass aus Kevin Feiges Star-Wars-Film nun doch nichts mehr wird: Hättet ihr euch auf ein Sternenkrieg-Abenteuer des Marvel-Chefs gefreut oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Auf welchen neuen Film oder welche neue Serie freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!