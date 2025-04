Star Wars wie vor 47 Jahren: Was George Lucas eigentlich verboten hat, läuft 2025 wieder im Kino

Höchste Zeit, mal wieder eine alte Diskussion unter Star-Wars-Fans rauszukramen: Wer hat zuerst geschossen? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Vielleicht habt ihr das richtige Star Wars noch nie gesehen: Die originale Fassung, die 1977 in den Kinos lief und noch bevor George Lucas die ein oder andere kontroverse Verbesserung vornahm.

So hat der Schöpfer des Sternenkriegs die Episoden 4, 5 und 6 immer wieder mal angepackt und als Special Edition neu veröffentlicht. Seitdem darf Han Solo zeitgleich zu Greedo oder erst nach ihm schießen - aber nie zuerst. (Mittlerweile wurde die legendäre Szene sogar mit einem dezent überflüssigen Maclunkey gewürzt.)

Währenddessen lassen sich die ursprünglichen Versionen fürs Kino so gut wie nirgendwo mehr finden und sind unter Star-Wars-Fans heiß begehrt. Jetzt startet 2025 die ursprüngliche Fassung von Episode 4 - Eine neue Hoffnung wieder im Lichtspielhaus, allerdings gibt es gleich mehrere Haken.

Seid also schon einmal gewarnt: Es gibt zwar eine realistische Chance, das echte Star Wars nochmal oder zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu erleben, aber die ist fairerweise nicht besonders hoch. Und zwar aus den folgenden Gründen - wie aus einem Bericht von The Telegraph hervorgeht:

Dabei wird übrigens eine Fassung von Star Wars verwendet, die sich guten Gewissens als super selten bezeichnen lässt. Das Filmmaterial wurde unter strengen auflagen mehr als 40 Jahre lang bei exakt -5 Grad Celsius gelagert, um dessen Qualität zu bewahren.

1:07 Star Wars: Offizieller Kino-Trailer zu Episode 4 - Eine neue Hoffnung

Und falls ihr euch fragt, ob die Originalversion des Sternenkriegs jemals auf Blu-ray oder bei Disney Plus erscheinen wird, haben wir dazu ein Statement von George Lucas höchstpersönlich aus dem Jahr 2004 rausgekramt:

Die Special Edition ist der Film, den ich haben wollte. Den anderen Film gibt's auf VHS, falls ihn jemand haben möchte. Und ich werde nicht - wir reden hier von Millionen von Dollar - das Geld und die Zeit aufwenden, um ihn zu überarbeiten, denn für mich existiert er nicht mehr wirklich.

Das ist der Film, wie ich ihn haben wollte, und es tut mir leid, dass ihr einen halbfertigen Film gesehen und euch in ihn verliebt habt. Aber ich will, dass er so ist, wie ich es will.

Ich bin derjenige, der die Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich bin derjenige, der ständig von allen mit Steinen beworfen wird. Wenn sie mich also mit Steinen bewerfen, dann wenigstens für etwas, das ich liebe, und nicht für etwas, das ich für nicht sehr gut oder zumindest für nicht fertig halte.