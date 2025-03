The Mandalorian & Grogu wird der günstigste Star-Wars-Film seit 20 Jahren

Wir wissen offenbar schon jetzt, wie viel sich Disney The Mandalorian & Grogu kosten lässt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 21. Mai 2026 bricht für Star Wars eine neue Ära an. Zu diesem Termin startet mit The Mandalorian & Grogu der erste Krieg-der-Sterne-Film nach Episode 9 in den Kinos. Und der wird verhältnismäßig günstig, wenn man sich die Kosten vergleichbarer Produktionen unter Disney anschaut.

Wie teuer wird The Mandalorian & Grogu?

Das Budget von The Mandalorian & Grogu soll sich auf 166,4 Millionen US-Dollar belaufen - wie aus einem Bericht von Collider hervorgeht. Knapp 144,6 Millionen davon zahlt Disney aus eigener Tasche, während circa 21,75 Millionen aus Steuerbegünstigungen des US-Bundesstaats Kalifornien hervorgehen.

1:35 Der erste offizielle Trailer, der zu The Mandalorian veröffentlicht wurde

Das Budget im Vergleich mit anderen Star-Wars-Filmen

Das ist natürlich kein Pappenstiel. Die Kosten des Leinwanddebüts von Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Findelkind fallen aber damit im Vergleich zu anderen AAA-Blockbustern durchaus überschaubarer aus: Moderne Kino-Highlights knacken aktuell schon gerne mal die 200-Millionen-Dollar-Marke.

Außerdem handelt es sich damit bei The Mandalorian & Grogu um den günstigsten Star-Wars-Film, der bisher von Disney produziert wurde. Zum Vergleich findet ihr hier die Budgets der vorangegangenen Projekte ohne Marketingkosten:

Übrigens hatte der letzte Star-Wars-Film vor der Disney-Übernahme Episode 3 - Die Rache der Sith 113 Millionen US-Dollar gekostet. Berücksichtigt man die Inflation der vergangenen 20 Jahre, würde sich die Summe heute auf mehr als 180 Millionen belaufen.

Dass Disney nun mehr auf die Kosten für neue Kino- und TV-Produktionen achtet, kommt nicht überraschend. Die Summen von Filmen und Serien der vergangenen Jahren haben sich teilweise so immens aufgebläht, dass Verlustgeschäfte vorprogrammiert waren.

Nach dem verhältnismäßig enttäuschenden Einspielergebnis von Episode 9 und dem Kassen-Flop von Solo hatte Disney ein Umdenken der Kino-Strategie angekündigt. Und auch neue Produktionen für den hauseigenen Streamingdienst Disney Plus sollen wieder günstiger werden.

The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 im Kino. Für die Regie ist Jon Favreau (Iron Man, Das Dschungelbuch), der schon gemeinsam mit Lucasfilm-CCO die vorangegangene TV-Serie für Disney Plus verantwortete.

Eine Staffel 4 für The Mandalorian soll es laut dem aktuellen Stand nicht geben.