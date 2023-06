Star Wars Outlaws enthüllt, sieht fantastisch aus - und verrät direkt den Release-Zeitraum

2:38 Star Wars Outlaws: Die Open World von Ubisoft hat endlich einen ersten Trailer

Fette Überraschung beim Xbox Games Showcase: Das heiß erwartete Star-Wars-Open-World-Spiel von Ubisoft wurde erstmals gezeigt und hat jetzt auch einen Namen und Release-Termin: Es heißt Star Wars Outlaws und erscheint 2024.

Erste Bilder und Infos zur Star Wars Open World von Ubisoft

Was ist das für ein Spiel? Ihr schlüpft hier in die Rolle einer Gesetzlosen namens Kay Vess, die ein wenig an einen weiblichen Han Solo erinnert. Gemeinsam mit eurem kleinen Aliengefährten Nix kämpft, stehlt und betrügt ihr euch durch die verschiedenen Verbrechersyndikate der Galaxis und werdet zu einer der meistgesuchten Personen der gesamten Galaxis.

Auch wenn es noch nicht allzu viele Infos zum Spiel gibt, macht der Trailer jetzt schon Lust auf mehr – schließlich gibt es Star-Wars-Atmosphäre ohne Ende. Riesige Raumschlachten mit Tie Fightern und Sternenzerstörern, schummrig beleuchtete Cantinas und im Gleichschritt marschierende Sturmtruppen.

Falls es euch jetzt genauso wie uns geht und ihr gar nicht abwarten könnt, mehr über Ubisofts Großprojekt zu erfahren: Am Montag, 12. Juni 2023, ab 19 Uhr, findet die Ubisoft Forward statt. Beim hauseigenen Event des französischen Publishers sollen noch viel mehr Informationen zu Star Wars Outlaws folgen, außerdem soll auch erstmals echtes Gameplay gezeigt werden. Auf GameStar.de findet ihr dann natürlich umgehend alle wichtigen Neuigkeiten.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!