Idris Elba als Star Wars-Schurke? Cyberpunk 2077-Darsteller tritt vielleicht in neuem Rey-Film auf

Einer der neuen Star Wars-Filme soll die Geschichte von Rey (Daisy Ridley) nach Episode 9 fortsetzen. Und dabei bekommt sie es vielleicht mit Idris Elba als Bösewicht zu tun.

Wurde für den neuen Rey-Film mit Daisy Ridley bereits der Bösewicht gefunden? Einem neuen Gerücht zufolge könnte Idris Elba Teil des Star Wars-Universums werden. Laut einem etablierten Insider-Account befindet sich der Schauspieler aus dem Marvel Cinematic Universe und Cyberpunk 2077 momentan im Visier für eine Schurken-Rolle.

So geht es nach Episode 9 weiter

Was ist bisher zum Rey-Film bekannt? Tatsächlich nicht allzu viel. Das neue Leinwandabenteuer soll sich circa 10 bis 15 Jahre nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers abspielen und Rey dabei begleiten, wie sie versucht, einen neuen Jedi-Orden aufzubauen.

Die Regie davon übernimmt Sharmeen Obaid-Chinoy, während das Drehbuch ursprünglich von Damon Lindelof (Watchmen, Lost) entwickelt wurde. Mittlerweile hat aber Steven Knight (Peaky Blinders) Lindelof abgelöst. Alles, was ihr zu den aktuell geplanten Star Wars-Filmen wissen solltet, findet ihr unter dem folgenden Link:

Mehr zum Thema Alle neuen Star Wars-Filme im Überblick von Vali Aschenbrenner

Freut euch nicht zu früh: Dass Idris Elba zum Schurken des neuen Star Wars-Films mit Daisy Ridley wird, ist natürlich nicht offiziell bestätigt - genießt das Gerücht also mit Vorsicht. Dass Elba als Bösewicht auftreten könnte, brachte der etablierte Scoop-Account MyTimeToShineHello ins Gespräch - allerdings geht nicht hervor, ob es tatsächlich schon zu Verhandlungen kommt.

Filme und Spiele mit Idris Elba

Fans kennen Idris Elba natürlich aus Filmen des Marvel Cinematic Universe wie zum Beispiel Thor 1-3. In The Suicide Squad von James Gunn verkörperte Elba den Anti-Helden Bloodsport, in dem Fast & Furious-Spin-Off Hobbs & Shaw legte er sich mit Dwayne Johnson und Jason Statham an und demnächst ist Elba im Netflix-Actionfilm Extraction 2 mit Chris Hemsworth zu sehen.

Videospielern ist Idris Elba natürlich ebenfalls kein Unbekannter: In Sonic the Hedgehog 2 lieh er Knuckles seine Stimme, während er im großen Story-Addon für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty als Geheimagent Solomon Reed auftritt. Den neuesten Trailer dazu könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:22 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Trailer zeigt endlich mehr Gameplay und verrät Release des Addons

Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Idris Elba im Krieg der Sterne-Universum zu einem Schurken werden könnte: Würdet ihr euch über eine Star Wars-Rolle für den Schauspieler freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Rey-Film mit Daisy Ridley? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!