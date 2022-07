Star Wars: Jetzt wissen wir, warum Anakin Skywalker nicht in Episode 9 zu sehen war

Episode 9 konnte - gelinde formuliert - nicht die Erwartungen eines jeden Fans erfüllen. Der Aufstieg Skywalkers hat viele Probleme, doch eine Chance wurde definitiv verschenkt: Zum Abschluss der Skywalker-Saga die Person zurückzubringen, um den sich genau genommen die komplette Geschichte dreht: Anakin Skywalker.

Im letzten Star Wars-Film von Regisseur J.J. Abrams war der gefallene und rehabilitierte Jedi allerdings nur zu hören und nicht zu sehen - und das nur für wenige Sekunden. Dabei hätten sich viele Zuschauer eine größere Rolle für Darsteller Hayden Christensen erhofft. Jetzt liefert ein neuer Star Wars-Roman eine Erklärung, warum es beispielsweise nicht zu einem Auftritt Anakins als Machtgeist gekommen ist. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass neue Bücher oder Comics Lücken schließen, welche in den Filmen offen gelassen wurden. So zum Beispiel, wie Ben Solo (Adam Driver) zu Kylo Ren und dem Anführer der Ritter von Ren wurde. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was ein Roman über die neuen Filme verrät

Anakin Skywalkers Auftritt in Episode 9: In Der Aufstieg Skywalkers ist Anakin nicht zu sehen, aber zu hören. Als sich Rey (Daisy Ridley) im Finale des Films Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) stellt, greifen ihr längst verstorbene Jedi-Meister unter die Arme und sprechen ihr Mut zu. So zum Beispiel auch Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Yoda oder Mace Windu.

Zu einem von vielen Fans erhofften Auftritt als Machtgeist hat es für Anakin Skywalker allerdings nicht gereicht. Eine Erklärung dafür liefert jetzt der Roman Star Wars: Shadow of the Sith des Autors Adam Christopher, der am 28. Juni 2022 erschien.

Um was geht’s in Shadow of the Sith? Die Handlung des Buchs spielt 17 Jahre nach Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter und 13 Jahre vor Episode 7 - Das Erwachen der Macht . Im Zuge des Romans versucht Luke Skywalker mit der Hilfe von Lando Calrissian einer angeblichen Verschwörung der Sith und den Gerüchten um die Rückkehr von Darth Sidious auf den Grund zu gehen.

Was der Roman über Anakin Skywalker verrät: Im Verlauf der Handlung verschlägt es Luke auf den Planeten Tython, den Fans der Comics um Doctor Aphra oder der TV-Serie The Mandalorian bereits kennen. Mithilfe des sogenannten Sehenden Steins machte dort Grogu Luke Skywalker auf sich aufmerksam.

Luke selbst benutzte in Shadow of the Sith den Sehenden Stein, um sein Bewusstsein auf Palpatines geheimen Planeten Exegol zu transportieren. Dabei wurde der Jedi-Meister jedoch von Sith-Geistern angegriffen, weswegen ihm sein Vater zur Hilfe eilte. Unter dem Aufwand all seiner Kräfte schaffte es Anakin, seinen Sohn zu retten. Daraufhin verschwand der Machtgeist von Anakin allerdings, nachdem er zu lange den dunklen Mächten von Exegol ausgesetzt war.

Es ist nicht auszuschließen, dass Anakin Skywalkers Machtgeist sogar von Darth Sidious' Sith-Anhängern gefangen genommen wurde. Dass die dazu in der Lage sein könnten, wurde bereits in dem 2020 veröffentlichten Buch Star Wars: Dark Legends von George Mann angedeutet. Damit würde der Vorfall in Shadow of the Sith erklären, warum sich Anakin in Episode 9 nicht blicken, sondern nur hören ließ.

Wo wir Anakin Skywalker wiedersehen (werden): Hayden Christensens Rolle in Der Aufstieg Skywalkers ist kaum der Rede wert. Dafür bekam der Schauspieler in der TV-Serie Obi-Wan Kenobi die Gelegenheit, sowohl als Anakin, als auch als Darth Vader zurückzukehren - und zwar richtig . Das dürfte übrigens nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Christensen in Star Wars zu sehen ist.

Immerhin gab der Schauspieler bereits persönlich bekannt, dass er wieder große Freude an der Rolle gefunden hat und auch für eine Staffel 2 von Kenobi zu haben wäre. Ob es so weit kommt, muss sich erst zeigen. Aktuell schließt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zumindest diese Möglichkeit nicht aus. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem separaten Artikel zu dem Thema:

Es sieht aber ganz danach aus, als müssten wir nicht auf eine potenzielle zweite Season für Kenobi warten, um Hayden Christensen als Anakin Skywalker wiederzusehen. So gibt es bereits vielversprechende Gerüchte (via The Hollywood Reporter), dass Obi-Wans Schüler in der kommenden Ahsoka-Serie mit Rosario Dawson auftreten wird. Ahsoka wird aktuell gedreht und könnte ab Mitte 2023 auf Disney Plus starten.

Ein Wiedersehen zwischen Ahsoka und Anakin würde allemal Sinn machen. Denn in der Animationsserie Rebels begegnete die Ex-Jedi ihrem ehemaligen Meister, der zu diesem Zeitpunkt noch auf der dunklen Seite der Macht stand. The Book of Boba Fett verriet wiederum, dass Ahsoka nach Episode 6 mit ihrem ehemaligen Meister kommunizierte. Und es gäbe wohl keine bessere Gelegenheit, das zu beleuchten, als Ahsokas persönliche Star Wars-Serie.

Star Wars im Kino und auf Disney Plus

Mit Star Wars geht es erst Ende 2023 in den Kinos weiter. Am 22. Dezember soll Taika Waititis Film auf der großen Leinwand starten. Bisher wissen wir nur, dass sich das Projekt des Regisseurs von Thor 3 und 4 definitiv nicht um die Charaktere der Skywalker-Saga drehen soll. Waititi möchte eine neue Geschichte erzählen. Alle Infos zu den kommenden Star Wars-Filmen haben wir bereits für euch zusammengefasst.

In der Zwischenzeit mangelt es Star Wars-Fans aber nicht an neuem Content. So geht es am 31. August erstmal mit Andor auf Disney Plus weiter, daraufhin folgen weitere Serien wie Staffel 2 von The Bad Batch, Tales of the Jedi, Staffel 3 von The Mandalorian und so weiter. Einen Überblick bekommt ihr hier:

Was haltet ihr von den neuen Informationen, die der Roman Star Wars: Shadow of the Sith zu den Sequels und insbesondere Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers liefert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!