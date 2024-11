In der neuen Star-Wars-Serie Skeleton Crew geht's vor allem um Kinder. Hier unternehmen Fern (Ryan Kiera, r.) und KB (Kyriana Kratter, l.) eine Speeder-Spritztour. Bildquelle: Disney.

Die Macht ist mit den Star-Wars-Fans. Denn das Universum, beziehungsweise die Führungsetage bei Disney haben euch erhört und lassen den neuesten Serien-Nachschub aus einer weit, weit entfernten Galaxis schon einen Tag früher vom Stapel als ursprünglich geplant.

Statt wie ursprünglich geplant am 3. Dezember, geht Skeleton Crew nun schon am 2. Dezember 2024 an den Start. Zumindest in den USA, denn dort startet die Serie bereits montagabends zur besten Fernsehzeit. Deutsche Zuschauer müssen sich dagegen noch bis dienstagmorgens, 03:00 Uhr gedulden.

Dafür gibt's zum Serienstart aber nicht nur eine Episode spendiert, sondern gleich eine 76-minütige Doppelfolge. Die restlichen sechs Folgen erscheinen bis zum 14. Januar 2025 immer mittwochmorgens um 03:00 Uhr.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Worum geht's in Skeleton Crew

Skeleton Crew kommt mit einem gänzlich anderen Fokus daher als die meisten bisherigen Star-Wars-Serien, denn es handelt sich dabei vorrangig um eine Kinderserie. Die Schüler Fern, Neel, Wim und KB machen auf ihrem Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung. In einem Wald finden sie ein vergrabenes Jedi-Raumschiff.

Wie Kinder nun mal sind, können die vier nicht die Finger von ihrem Fund lassen und springen versehentlich mit dem Schiff ans andere Ende der Galaxis. Gemeinsam muss die Bande nach einem Weg zurück nach Hause suchen und sich dabei mit gefährlichen Weltraum-Piraten und anderen Schurken anlegen.

Begleitet werden sie auf ihrer Reise dabei vom geheimnisvollen Machtnutzer Jod Na Nawood (Jude Law) und einem freundlichen Droiden namens SM 33. Die Serie spielt nach den Geschehnissen von Star Wars: Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter zur Zeit der Neuen Republik.

Wirklich überraschend kommt die Ankündigung der Vor-Verschiebung von Skeleton Crew übrigens nicht. Schon die vorherigen beiden Serien-Projekte Ahsoka und The Acolyte wurden kurz vor ihrem geplanten Startdatum kurzfristig um einen halben, beziehungsweise einen ganzen Tag vorverlegt.

