The Acolyte: Die Star Wars-Serie macht erstmals Sith zu den "Helden"

The Acolyte ist die vielleicht spannendste Star Wars-Serie, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Denn deren Geschichte spielt sich nicht nur zu einer Ära ab, die wir zuvor im Kino oder auf Disney Plus nie gesehen hatten, gleichzeitig erwartet uns ein interessanter Perspektivwechsel: Statt den Jedi stehen die Sith im Mittelpunkt.

Das verspricht zumindest Dafne Keen. Der Darstellerin aus Logan oder His Dark Materials ließ sich im Interview mit TechRadar zumindest das ein oder andere Detail zur Story von The Acolyte entlocken. Langsam, aber sicher, zeichnet sich ein immer klareres Bild von der Star Wars-Serie. Übrigens: Eine Übersicht über alle neuen im Krieg der Sterne-Universum angesiedelten Serien findet ihr hier:

170 10 Star Wars Alle neuen TV-Serien für Disney Plus

Perspektivwechsel im Star Wars-Universum

Wann spielt The Acolyte? Die Geschichte von The Acolyte spielt sich circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung ab. Damit ordnet sich die Serie in die Ära der sogenannten High Republic ein, die in den letzten Jahren im Zuge zahlreicher Comics und Bücher immer weiter ausgebaut wurde. Einen Film, eine TV-Serie oder ein Videospiel zur High Republic gab es bis zu The Acolyte nicht. Star Wars Eclipse ordnet sich ebenfalls in diese Epoche ein - das wird aber wohl noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Das verrät jetzt Dafne Keen: Die Schauspielerin verrät im Gespräch mit TechRadar, dass The Acolyte erklärt, wie die Sith es schafften, die Jedi und die Republik zu unterwandern. Keen zufolge stehen dabei die Sith sogar im Mittelpunkt der Handlung. Etwas, das laut Dafne Keen in dieser Form noch nicht gemacht wurde.

Natürlich lässt sich darüber streiten. Immerhin gelten gerade Episode 1 bis 6 als die Geschichte von Anakin Skywalker, der einen Großteil seiner Leinwandzeit als Sith und eben nicht als Jedi verbrachte. Es bleibt spannend, wieviel The Acolyte aus seiner Prämisse herauszuholen schafft.

Was wir sonst zu The Acolyte wissen

Die Story: Konkrete Informationen zur Handlung oder den Charakteren der Star Wars-Serie sind zum aktuellen Zeitpunkt rar gesät. Offiziell wird The Acolyte als Mystery-Thriller bezeichnet, in dem sich dunkle Mächte während der letzten Tage der High Republic-Ära empor kämpfen.

Dabei untersucht ein ehemaliger Jedi-Padawan gemeinsam mit seinem ehemaligen Meister eine Reihe mysteriöser Verbrechen, wobei sie einer finsteren Verschwörung auf die Schliche kommen. Fans vermuteten bereits, dass The Acolyte die Geschichte von Darth Plagueis behandeln könnte - dem Meister von Darth Sidious beziehungsweise Imperator Palpatine.

Wie das Quantic Dream-Spiel Star Wars Eclipse den Look der High Republic einzufangen versucht, seht ihr übrigens in dem folgenden Cinematic-Trailer:

2:49 Star Wars Eclipse - Storylastiges Action-Adventure in der High Republic-Ära angekündigt

Drehstart und potenzieller Release: Die Dreharbeiten der Star Wars-Serie starteten Anfang November 2022. Damit wäre ein Start auf Disney Plus Ende 2023 bis Anfang 2024 nicht auszuschließen. Bisher gibt es aber keine offizielle Info, wann The Acolyte erscheinen soll.

Die Besetzung: Zum Cast zählen neben Dafne Keen übrigens unter anderem Lee Jung-Jae (Squid Game), Carrie Anne Moss (The Matrix), Jodie Turner-Smith (Nightflyers), Charlie Barnett (Matrjoschka) und Dean-Charles Chapman (1917).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Acolyte: Freut ihr euch auf die Star Wars-Serie mit unverbrauchtem Setting und frischer Perspektive? Oder wartet ihr erstmal ab, bis es endlich erste Bilder und Trailer gibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!