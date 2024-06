Star Wars: The Acolyte fällt bei euch gnadenlos durch - Unser Umfrage-Ergebnis

The Acolyte schneidet auch bei uns in der Community nicht gut ab.

Zumindest eine Sache hat The Acolyte nach dem eher zahmen Serienfinale von The Bad Batch sowie der Mini-Serie Tales of the Empire geschafft: Die Leute reden wieder über Star Wars. Manche Fans verteidigen die vielversprechenden Storyansätze der Show bis aufs Blut - die Hochphase der Republik, die geheimen Machenschaften der Sith, endlich wieder eine Jedi-Serie -, andere wettern ebenso vehement gegen diverse kontroverse Entscheidungen.

Wir wollten von euch wissen: Was denkt denn ihr? In einer Umfrage haben wir euch abstimmen lassen, wie sehr euch The Acolyte auf einer Skala von Mega gut bis Jar Jar Binks gefällt. Über 5.000 GameStar-Nutzerinnen wie -Nutzer haben mitgemacht, wir sprechen also von einer ziemlich soliden Zahlenbasis. Und diese Zahlenbasis ist sich mit überbordender Mehrheit einig: The Acolyte ist ... eher so naja.

Die Umfrageergebnisse zu The Acolyte

Ziemlich genau 80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer attestiert The Acolyte mittlere bis große Mängel. 50 Prozent der Leute gefällt die Serie unterdes überhaupt nicht . Lediglich 7 Prozent finden die Serie klasse, allerdings haben wir nicht überprüft, ob diese Stimmen vor oder nach der heiklen dritten Folge abgegeben wurden. Konkret aufgedröselt:

Wie gefällt euch die neue Star-Wars-Serie The Acolyte?

»Ich hab da ein ganz mieses Gefühl.« - The Acolyte gefällt mir gar nicht. ( 50% , 2.672 Abstimmungen)

, 2.672 Abstimmungen) »Der Pfad zur dunklen Seite das ist.« - Ich kann der Serie nur wenig abgewinnen. ( 16% , 886 Abstimmungen)

, 886 Abstimmungen) »Viel zu lernen du noch hast.« - Die Serie hat Potenzial, lässt aber einiges vermissen. ( 14% , 758 Abstimmungen)

, 758 Abstimmungen) »Gut Anakin, guuut.« - The Acolyte finde ich ganz anständig. ( 13% , 675 Abstimmungen)

, 675 Abstimmungen) »Die Macht ist stark in ihr.« - Das ist eine klasse Serie. (7%, 396 Abstimmungen)

Was sagen die Leute zu The Acolyte?

In der Kommentarsektion zur Umfrage finden sich dann auch diverse ausführlichere Meinung zur Serie. Unterm Strich wird vor allem das Writing kritisiert: The Acolyte wühle im etablierten Star-Wars-Kanon wie in einem Teigklumpen, rupft, streckt und wirft weg, was nicht zum eigenen Rezept passt - so die Stimmen. Was früher im Star-Wars-Universum als einzigartig galt, sei jetzt bloß ein Ereignis unter vielen, nur damit sich Disney in immer exorbitanteren Superlativen verstricken kann.

User Maverik-04 fasst es im Sinne vieler Kommentierenden zusammen:

Die Serie ist bisher einfach so unfassbar schlecht und ich sehe keinen Grund, weshalb sich das bessern sollte.

Da gibt es so viele Baustellen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ein sehr großes Problem ist eben auch, dass Acolyte selbst ohne Star-Wars-Hintergrund eine grottenschlechte Serie wäre. Eine einzige Zumutung, da passt überhaupt nichts. Würde ich für Disney+ Geld bezahlen, ich würde es zurückverlangen.

Gabriel Angelos89 lobt die Ansätze der Geschichte, kritisiert aber die Umsetzung:

Die Story finde ich gar nicht mal schlecht, aber die Umsetzung ist so grauenhaft.

Statt was Neues zu machen, haben wir jetzt das, was Anakin besonders macht, einfach kopiert ... Dann ein brennendes Buch das Gestein und Metall anzünden kann ... naja ... Aber ich muss sagen, dass Sol echt ein Lichtblick ist. Schauspielerisch gut und auch interessant gemacht.

Dieses negative Bild deckt sich mit den katastrophalen User-Ratings auf Rotten Tomatoes, wo die Serie aktuell bei mageren 14 Prozent steht. Zumindest einordnend sei gesagt: Die Hürde für das Review-Bomben von Serien liegt auf Rotten Tomatoes auch recht niedrig - aktuell trifft die Wut der Leute diverse Filme und Shows, die Acolyte bloß im Namen tragen, aber mit der Disney-Serie gar nichts zu tun haben.

Bleibt abzuwarten, welche Lektionen Disney aus dem allgemeinen Stimmungsbild zur Serie zieht. Letztlich dürften vor allem die messbaren Daten für Erfolg oder Misserfolg von The Acolyte verantwortlich sein - und hier legte zumindest die erste Folge laut Variety einen sensationell erfolgreichen Start hin.