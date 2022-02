Star Wars: Gerücht verspricht Filmtrilogie um Rey und neuen Jedi-Orden

Star Wars legt aktuell eine Kinopause ein. Offiziell geht es erst 2023 mit Filmen auf der großen Leinwand weiter. Was genau kommendes Jahr starten soll, ist aber aktuell nicht bekannt. Jetzt verspricht ein Gerücht eine komplett neue Filmtrilogie. Die könnte sich um Rey und einen neuen Jedi-Orden drehen.

Wir verraten euch in diesem Artikel alles, was ihr über das angebliche Krieg-der-Sterne-Projekt wissen müsst, wie glaubwürdig das Gerücht ist und warum die Filme trotz allem nicht zwangsläufig zustandekommen müssen.

Reys neuer Jedi-Orden

Worum es in der angeblichen Filmtrilogie geht

Inhaltlich soll die neue Filmtrilogie an Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers anschließen. Dem Gerücht nach dreht sich die Handlung um Rey (Daisy Ridley) die einen neuen Jedi-Orden ins Leben ruft. Dieser Orden soll sich bezüglich seiner Lehren von dem der Prequel-Trilogie unterscheiden. Das bedeutet, dass beispielsweise Jedi dazu ermutigt werden, Beziehungen einzugehen und diese nicht länger verteufelt werden.

Weitere Details gibt es zu der angeblichen Filmtrilogie derzeit nicht. Spinnt man die Idee weiter, könnten wir aber natürlich eine Vielzahl an Charakteren aus den drei Episoden Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers wiedersehen. Vielleicht wird dabei dann sogar die Idee vertieft, dass auch Finn (John Boyega) über Macht-Affinität verfügt und zum Schüler von Rey Skywalker wird.

Wie seriös ist die Quelle?

Das Gerücht stammt von der ehemaligen VanityFair-Reporterin Joanna Robinson, die es in der neuesten Ausgabe des Podcasts The Ringer-Verse (via CBR) teilte. Robinson zufolge soll die Idee nicht nur bei Lucasfilm diskutiert, sondern sogar aktiv verfolgt werden.

Joanna Robinson gilt durchaus als seriöse und vertrauenswürdige Quelle, die bereits seit Jahren in der Entertainment-Branche arbeitet und über entsprechend viele Verbindungen verfügt - unter anderem bei Disney und explizit den Marvel Studios. Aktuell schreibt sie sogar ein Buch, im Zuge dessen sie die hinter die Kulissen des Marvel Cinematic Universe blickt.

Warum sich die Gerüchte trotzdem nicht bewahrheiten müssen

Eine offizielle Bestätigung einer Filmtrilogie um Rey und einen neuen Jedi-Orden gibt es derzeit nicht. Und selbst wenn die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, müssen die angeblichen Pläne nicht zwangsläufig in die Tat umgesetzt werden. So gibt Joanna Robinson im Podcast selbst an, dass es bei Lucasfilm Unmengen an Plänen gibt beziehungsweise gab, die niemals Früchte tragen sollten.

Fragwürdig ist außerdem, ob sich die wichtigsten Darsteller der Prequels für eine Rückkehr verpflichten würden. Während beispielsweise Daisy Ridley der Idee aufgeschlossen gegenübersteht, zeigten sich John Boyega oder Oscar Isaac diesbezüglich eher zurückhaltend.

Wie es offiziell um neue Star Wars-Filme steht

Mit Star Wars im Kino wird es erst 2023 weitergehen, während gerade vor allem TV-Serien für den Streamingdienst Disney Plus Priorität einnehmen. Ursprünglich war Rogue Squadron als erster Film nach Episode 9 angedacht gewesen, doch das Projekt von Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman) liegt aktuell auf Eis.

Welcher der ansonsten geplanten Kinofilme den Starttermin übernimmt, muss sich noch zeigen. Einen Überblick über die Projekte von Filmemachern wie Kevin Feige (Marvel Cinematic Universe) oder Taika Waititi (Thor: Ragnarok, The Mandalorian) findet ihr in unserer großen Übersicht:

520 18 Star Wars Alle Filme, die ab 2023 in den Kinos starten

Was haltet ihr von den Gerüchten um eine angebliche neue Star Wars-Trilogie: Haltet ihr die Idee für spannend genug, dass sie Lucasfilm weiter verfolgen sollte? Oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!