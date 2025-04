Eine der am besten bewerteten Star-Wars-Serien kommt dieses Jahr zurück und will sogar noch größer werden

Im Oktober 2025 erscheint eine neue Staffel Star Wars: Visions. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Bereits zum dritten Mal haben einige der namhaftesten Anime-Studios ihre Ideen zu Star Wars umgesetzt. Star Wars: Visions erzählt kleine Storys außerhalb des offiziellen Kanons, wodurch sich die Schöpfer große kreative Freiheiten herausnehmen können. Auf Rotten Tomatoes kommen die ersten beiden Seasons auf 98 Prozent positive Wertungen.

Bei der Star Wars Celebration 2025 wurde nun das Startdatum der 3. Staffel für die Kurzfilm-Anthologie enthüllt.

3 Fortsetzungen und 6 neue Geschichten

Volume 3 startet offiziell am 29. Oktober 2025 auf Disney Plus. Die bisherige Folgelänge lag zwischen 15 und 25 Minuten und jede Episode erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Das ändert sich aber mit der neuen Staffel und mit drei Fortsetzungen geht die Serie neue Wege.

3 Episoden aus Volume 1 bekommen eine Fortsetzung:

The Duell: Payback: Fortsetzung von The Duel - Der einsame Ronin macht wieder Jagd auf Sith.

Fortsetzung von The Duel - Der einsame Ronin macht wieder Jagd auf Sith. The Lost Ones: Fortsetzung zu The Village Bridge - Die aus der 2. Staffel bekannte F nimmt schutzbedürftige Kinder auf, doch eines hat ein Geheimnis.

Fortsetzung zu The Village Bridge - Die aus der 2. Staffel bekannte F nimmt schutzbedürftige Kinder auf, doch eines hat ein Geheimnis. The Ninth Jedi - Child of Hope: Fortsetzung von The Ninth Jedi - Kara sucht weiterhin ihren Vater in den Wirren des Krieges.

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Autoplay

6 neue Geschichten:

Yuko's Treasure: Protagonistin Yuko wird von einem Droiden begleitet, der wie ein großer Panda aussieht.

Protagonistin Yuko wird von einem Droiden begleitet, der wie ein großer Panda aussieht. The Smuggler: Eine von Han Solo inspirierte Anführerin einer Diebesbande erlebt ein humorvolles Abenteuer.

Eine von Han Solo inspirierte Anführerin einer Diebesbande erlebt ein humorvolles Abenteuer. The Bounty Hunters: Ein Auftrag der Kopfgeldjägerin Sevn und ihres Droide IV-A4 nimmt eine gefährliche Wendung.

Ein Auftrag der Kopfgeldjägerin Sevn und ihres Droide IV-A4 nimmt eine gefährliche Wendung. The Song Of Four Wings : Mecha-Anime rund um eine Prinzessin namens Crane und ihre RF2-Einheit.

: Mecha-Anime rund um eine Prinzessin namens Crane und ihre RF2-Einheit. The Birds of Paradise: Eine blinde Frau sucht in der Natur nach Heilung.

Eine blinde Frau sucht in der Natur nach Heilung. Black: Ein Sturmtruppler geht auf seine Kameraden los.

Folgende Studios sind an Star Wars: Visions Volume 3 beteiligt:

David Production (JoJo’s Bizarre Adventure)

(JoJo’s Bizarre Adventure) Kamikaze Douga (Batman Ninja) mit dem Studio Anima

(Batman Ninja) mit dem Kinema Citrus Co. (Made in Abyss)

(Made in Abyss) Polygon Pictures (Star Wars: Resistance)

(Star Wars: Resistance) Production I.G (Ghost in the Shell)

(Ghost in the Shell) Project Studio Q (CGI-Animationen bei Evangelion 3.0ä1.0)

(CGI-Animationen bei Evangelion 3.0ä1.0) Trigger (Cyberpunk: Edgerunners)

(Cyberpunk: Edgerunners) WIT Studio (Attack on Titan)

Visions wächst mit Spinoffs weiter

Dass die Kurzfilme mehr Tiefe bekommen sollen, zeigen bereits die drei Fortsetzungen zu den Storys aus Volume 1. Doch da soll noch nicht Schluss sein.

Unter dem Titel »Star Wars: Visions presents« sollen in Zukunft längere Projekte entstehen. Den Anfang macht eine Mini-Serie zur Visions-Folge The Ninth Jedi, die irgendwann im Laufe des Jahres 2026 auf Disney Plus erscheinen soll.