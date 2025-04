Star Wars hat nach drei Jahren endlich ein großes Geheimnis der Kenobi-Serie gelüftet

In der Serie über Jedi-Meister Obi Wan Kenobi wird ein alter Bekannter erwähnt. (Bildquelle Disney/Lucasfilms)

Nur wenige Jedi sind der Order 66 entkommen, auch wenn uns Filme, Serien und Spiele immer wieder die Geschichten bisher unbekannter Überlebender erzählen. Wie wir vor drei Jahren in der Serie über Jedi-Meister Obi Wan Kenobi erfuhren, hatten sie dabei oft Hilfe: Ein Netzwerk aus Verbündeten half den vom Imperium Verfolgten dabei, unterzutauchen.

Von wem der sogenannte versteckte Pfad gegründet wurde, enthüllt jetzt eine Folge von Star Wars: Tales of the Underworld, die während der Star Wars Celebration 2025 gezeigt wurde. Vorsicht, euch erwarten Spoiler zu der entsprechenden Folge, wollt ihr die Serie lieber ohne Vorwissen genießen, dann schaut stattdessen einfach den Trailer:

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Ein alter Bekannter

Einen Hinweis darauf gab schon die Obi-Wan-Serie selbst: In Folge zwei entdecken der Jedi-Meister (Ewan McGregor) und Leia (Vivien Lyra Blair) bei ihrer Flucht eine Wand mit den Namen derer, die den Pfad beschritten haben. Obi Wan ist überrascht, als er den Namen eines alten Freunds sieht: Quinlan Vos.

Wer ist Quinlan Vos? Der für seinen sarkastischen Humor und seinen rebellischen Charakter bekannte Jedi hat eine komplizierte Geschichte, die in der Serie Clone Wars, aber auch in Büchern erzählt wird. Vos arbeitete schon mit Obi Wan zusammen, bevor er vom Rat der Jedi einen heiklen Auftrag bekam: Er sollte Count Dooku töten und so helfen, die Klonkriege zu beenden. Dazu verbündete er sich mit der Auftragskillerin Asajj Ventress, die Vos schließlich das Leben rettete, nachdem Dooku ihn gefangen genommen und zur Dunklen Seite der Macht bekehrt hatte. Vos sagte sich von der Dunklen Seite los und wurde wieder Jedi. Nach Order 66 verliert sich sein Weg, bis jetzt.

Fans spekulierten zum Release der Folge darüber, ob Vos noch in der Serie auftaucht, nachdem sein Name erwähnt wurde. Eine Hoffnung, die schlussendlich enttäuscht wurde. Doch wie wir in Tales of the Underworld erfahren, hat Vos tatsächlich die Schlacht von Kashyyk und die Jagd auf die Jedi überstanden.

Danach gründete er den versteckten Pfad, um anderen Jedi und machtsensitiven Personen dabei zu helfen, dem Imperium zu entkommen. Unter anderem kam dann später neben Obi Wan auch Cal Cestis in Star Wars Jedi: Survivor mit dem Pfad in Berührung.

Wo Quinlan Vos sich zum Zeitpunkt der Ereignisse der Obi-Wan-Serie aufhält, und ob er seinen alten Jedi-Freund jemals wiedergesehen hat, wissen wir nicht. Dafür hat die Underworld-Serie aber das Potenzial, eine andere Bekanntschaft wiederaufleben zu lassen: Nämlich die von Quinlan Vos und Asajj Ventress. Noch wissen wir nämlich nicht genau, was geschah, nachdem Ventress ihr Leben gab, um Vos zu retten.

Wollt ihr noch mehr spannende Neuigkeiten zu Star Wars lesen und sehen? Dann habt ihr Glück: Bei der Star Wars Celebration gab es jede Menge Trailer, Ankündigungen und Updates zu verschiedenen Projekten, über die wir natürlich berichtet haben. In den obigen Artikeln erfahrt ihr mehr zum neuen Star-Wars-Spiel Zero Company, dem Kinofilm von Taika Waititi und der neu angekündigten Maul-Serie.