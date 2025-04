Star Wars: Zu Taika Waititis totgeglaubten Kinofilm gibt's 5 Jahre nach der Ankündigung ein optimistisches Update

Taika Waititi darf sich bei seinem Star-Wars-Projekt die Zeit nehmen, die er braucht. (Bildquelle: 20th Century Studios)

Im Zuge der Star Wars Celebration 2025 wurden zahlreiche kommende Filme und Projekte angekündigt oder mit neuen Infos versehen. Doch was ist eigentlich mit dem Star-Wars-Film des Regisseurs von Thor 3 und 4, Taika Waititi? Abseits der großen Bühne gab es dazu ein überraschend positives aber auch vages Update der Lucasfilm-Chefin zum bereits im Mai 2020 angekündigten Projekt.

Die »Taika-Zeit«

Im Gespräch mit Screenrant äußerte sich Kathleen Kennedy zum aktuellen Stand des Films. Es geht langsam voran, doch das scheint Kennedy nicht zu beunruhigen, denn sie gewährt dem neuseeländischen Filmemacher die Zeit, die er braucht:

Taika ist auf Taika-Zeit. Ich habe ihm immer wieder gesagt: »Hör zu, wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist und dir wirklich die Zeit nehmen kannst, dann werden wir es tun. Wir werden warten.« Ich hoffe nur, dass wir es schaffen. Das wird ein großartiger Star-Wars-Film werden.

Lucasfilm hat also keine Eile bei Waititis Film und der Mangel an Updates liegt nicht an Problemen mit dem Drehbuch oder der potenziellen Einstellung des Projekts. Man wartet also darauf, dass Waititi bereit ist, so richtig loszulegen.

Kennedy verrät jedoch noch, dass der Autor Tony McNamara (The Favorite, Poor Things) ebenfalls mit an dem Drehbuch schreibt und gut mit Waititi zusammenarbeitet.

Gibt es schon Details zum Film?

Inhaltlich ist zu dem Projekt noch gar nichts bekannt. Waititi, der Regisseur und Autor steht für eine sehr spezielle Art von Humor, die in seinen Marvel-Projekten bereits durchklingt, in Filmen wie Jojo Rabbit (Oscar für Bestes Drehbuch) oder What We Do In The Shadows kommt dieser jedoch voll zum Tragen.

Für den Star-Wars-Film ist vermutlich der etwas mehr geerdete Humor aus Thor 3 und 4 gefragt. Wer sich übrigens schon mal anschauen will, wie er mit der weit, weit entfernten Galaxie als Regisseur umgeht, kann sich noch mal die 8. Folge der 1. Staffel The Mandalorian ansehen.

Wesentlich mehr neue Details könnt ihr zum Kinofilm The Mandalorian & Grogu erfahren. Der Film startet Anfang nächsten Jahres im Kino, ihr findet alle neuen Infos im Artikel oben in der Box sowie eine Übersicht zu den kommenden Star-Wars-Projekten. Darunter ist auch eine Animationsserie rund um Darth Maul, mehr dazu ebenfalls oben in der Linkbox.