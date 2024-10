Star Wars: Yodas Meister wurde vor 28 Jahren von einem Fan geschaffen - und gehört jetzt zum neuen Kanon

Meister Yodas Herkunft ist ein fortlaufendes Rätsel in der Galaxis. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Yodas Spezies ist sehr selten im Krieg-der-Sterne-Universum. Die Herkunft seiner Art ist so geheimnisvoll, dass auch Disney diese Tradition fortführt. Denn von dem kleinen grünen Freund Grogu von Din Djarin wissen wir ebenso viel wie von dem 900-jährigen Jedi-Meister Yoda.

Jetzt bekommt unser in Rätseln sprechender Freund aber offiziell ein bisschen Hintergrundgeschichte, und zwar in Form eines Meisters, der ab sofort zum neuen Kanon gehört und sogar eine Fan-Kreation ist.

Yodas Lehrer ist genauso außergewöhnlich wie sein Padawan

In dem Roman Star Wars Mace Windu - Der Glasplanet von Steven Barnes wird niemand Geringeres als der Hysalrianer N’Kata Del Gormo als einer von Yodas Lehrern erwähnt. Der Name sagt euch nichts? Na, dann holen wir das jetzt nach!

Del Gormo ist eine Figur, die 1996 von einem Fan erschaffen wurde. Im Rahmen des Alien-Wettbewerbs des Star Wars Galaxy Magazine konnten Chuck Hamilton und viele andere eigene Kreaturen erschaffen, die mit Preisen ausgezeichnet wurden.

George Lucas gefiel Hamiltons Idee eines schlangenartigen Jedi-Meisters so gut, dass er N’Kata Del Gormo in seine Erzählungen mit aufnahm. Selbst in den sogenannten Legends (Geschichten, die nicht zum neuen Disney-Kanon gehören) war Yodas Lehrer aber eine mythische Figur.

Was ist zu N’Kata Del Gormo bekannt und wie trafen sich die beiden?

Hysalrianer sind eine schlangenartige Spezies mit vier Armen und Augen. Als ihre Heimatplaneten gelten eine Sumpfwelt und Hysalria.

In Legends stürzt Yoda auf dem Weg zu den Kernwelten auf einem Sumpfplaneten ab. Dort trifft er auf N’Kata Del Gormo, der seine Macht-Sensitivität erkennt und ihn unterrichtet. Nach einiger Zeit wird der junge Padawan jedoch gerettet und beginnt seine Ausbildung im Jedi-Tempel auf Coruscant.

1:41 Die neue Star-Wars-Serie Skeleton Crew könnt ihr euch ab dem 3. Dezember 2024 auf Disney+ anschauen.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Yoda hat seine außergewöhnliche Sprechart vermutlich sogar von seinem Meister übernommen (via Screen Rant). Als die Schauspielerin Bryce Dallas Howard 2022 der Jedi-Meisterin Yaddle (dieselbe Spezies wie Yoda) in Star Wars: Geschichten der Jedi ihre Stimme lieh, erzählte der ausführende Produzent von Lucasfilm Dave Filoni in einem Interview:

Kann [Yaddle] rückwärts sprechen? Ich sage: »Nein, ich denke nicht. Ich glaube, das ist so ein Yoda-Ding.« Frank Oz [Synchronsprecher von Yoda] hat mir einmal erzählt, dass Yoda so spricht, um seinen eigenen Meister zu ehren. Das war es, was [Oz] sich dabei gedacht hat. Ich versuche, diese Gedanken weiterzuverfolgen.

Deswegen spricht Yaddle in der Serie nämlich nicht so wie ihr Artgenosse. Und Grogu? Na ja, der kleine Kerl spricht ja noch gar nicht.

Zuletzt mischte Yoda sogar für eine kurze Szene in The Acolyte mit. Obwohl uns Showrunnerin Leslye Headland vorab in die Irre führen wollte, war der legendäre Jedi-Meister dann doch in einer kurzen Einstellung zu sehen. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Falls ihr aktuell nach einer neuen Star-Wars-Serie sucht: Ab 3. Dezember 2024 könnt ihr euch Skeleton Crew auf Disney+ anschauen.