Ob Urban Gardener oder Dorfkind, mit dem Mix aus Farmsimulation und Rollenspiel kam Stardew Valley nicht nur bei Harvest-Moon-Fans gut an. Jetzt gab Entwickler ConcernedApe per Entwickler-Blog bekannt, dass der Titel am 14. März für Android verfügbar sein wird. Bisher konntet ihr den Farm-Simulator unterwegs nur auf der Switch und Apple-Geräten spielen. Nun, knapp fünf Monate nach dem Release der iOS-Version, dürfen sich auch Android-Nutzer freuen.

Die Mobile-Version von Stardew Valley wird in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio The Secret Police erstellt. Wie auch schon bei iOS wird es sich um die aktuelle Version 1.3 handeln und neue Story-Inhalte bieten. Allerdings ist der Multiplayer-Modus vorerst nicht enthalten.

Eure Saves sind sicher

Mit dem Release für Android wird es neue Features für mobile Endgeräte geben. Hier haben wir die Liste der Neuerungen in Stardew Valley Mobile:

Überall speichern: Gerade, wenn man unterwegs spielt, ist unkompliziertes und schnelles Speichern wichtig. Der Spielstand wird auch gespeichert, wenn die App geschlossen wird.

Savegames vom Desktop: Wer auf dem PC schon mehrere Stunden in den Aufbau seiner Farm gesteckt hat, kann seine Speicherstände auf die Android-Version übertragen.

Pinch-to-zoom: Mit dem Zwei-Finger-Zoom kann der Spieler sich mit einer einfachen Geste einen Überblick über die gesamte Farm verschaffen.

Neue Steuerungsmöglichkeiten: Spieler bekommen die Möglichkeit, einen virtuellen Joystick oder einen mobilen Controller zu verwenden. Ein Aktions-Button zum schnellen Wechseln von Werkzeugen und Auto-Angriffe zur Bekämpfung von Monstern vereinfachen das Farmerleben.

Preise

Die Android-Version des Spiels ist derzeit mit einem Preis von 7,99 US-Dollar vermerkt. Im Play Store ist im Moment noch kein Preis aufgeführt. Der Preis der iOS-Version von Stardew Valley liegt indes bei 8,99 Euro. In-App-Käufe für die Android-Version sind laut App-Informationen im Play Store nicht geplant.

Ob Farmsimulationen wie Stardew Valley ausreichen, um sich auf das echte Leben auf einer Farm vorzubereiten? Unser Kollege Alexander verfolgt den Wunsch, selbst einen Bauernhof zu betreiben.