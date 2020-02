Stardew Valley ist mittlerweile sehr viel mehr als nur ein Farming-Simulator. Die umfassende Welt enthält auch Aspekte wie Dungeon-Erkundung, Romanzen, Freundschaften und Wirtschaftssimulation. Regelmäßig erschienen seit dem Release 2016 kleinere und größere Updates.

Die letzte große Neuerung kam mit Version 1.4, die neue Multiplayer-Optionen, ein verbessertes Heiratssystem, ausführliche visuelle Anpassungsmöglichkeiten und vieles mehr mitbrachte. Doch wie geht es weiter mit dem Universum um Stardew Valley?

Bereits 2018 schrieb Entwickler Eric »ConcernedApe« Barone das erste Mal in seinem Blog, dass er ein weiteres Spiel im Stardew-Valley-Universum plane. Damals wurde das Projekt jedoch zurückgestellt, weil die laufenden Arbeiten an Stardew Valley Vorrang hatten - doch das scheint sich allmählich zu ändern, denn ConcernedApe arbeitet nun sogar an zwei weiteren Spielen.

Das gab der Entwickler jüngst via Twitter bekannt. Beide Spiele sollen auf die eine oder andere Art mit dem Stardew-Valley-Universum verknüpft sein. Bei beiden handele es sich jedoch ausdrücklich um keinen Farming-Simulator.

Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way