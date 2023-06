Absurde Unterschriften-Aktion zu Starfield will das Rollenspiel zum PS5-Exclusive machen

Starfield bewegt sich eigentlich schon unaufhaltsam auf den Release zu.

Nach der großen Gameplay-Präsentation im Rahmen des Xbox-Showcases zeigen sich viele Spielerinnen und Spieler beeindruckt von Starfield und seinen großen Ambitionen. Doch obwohl die meisten Fans dem Release des Rollenspiels entgegenfiebern, herrscht nicht überall Vorfreude. Eine Petition will nun erreichen, dass der Titel erst gar nicht erscheint, jedenfalls nicht für die Xbox.

Offenbar hatte der Ersteller der Petition eine Menge Wut im Bauch. In der Beschreibung des Aufrufs mit dem Titel Make Starfield a PS5 EXCLUSIVE!!!! erklärt er, warum Starfield seiner Meinung nach nur auf für die Playstation 5 erscheinen soll, statt wie aktuell geplant für Xbox und PC:

In seinem ausführlichen Text geht es dann weiter darum, dass Xbox-Spielerinnen und -Spieler nervig und arrogant seien, und Starfield nicht verdienen. Wenn das Rollenspiel nicht auf der Playstation erscheine, würde es außerdem ein schlechtes Spiel werden. Nach weiteren Seitenhieben in Richtung des Xbox-Chefs Phil Spencer schließt er seine Erklärung mit den Worten:

Jeder stimmt mir in dieser Sache zu, und wenn du es nicht tust schau dich an. Du bist der Grund, aus dem AAA-Spiele so eine schlechte Qualität haben[...].