Starfield: Fan setzt alle Info-Schnipsel zusammen, damit ihr schon jetzt erkunden könnt

Der Weltraum … unendliche Weiten. Das trifft nicht nur bei Star Trek zu, sondern auch bei dem kommenden Sci-Fi-Spiel Starfield. Bethesdas momentanes Open-World-Projekt soll über einhundert Sternensysteme haben, in denen sich wiederum mehr als tausend Planeten befinden. Ein Fan hat sich nun zur Aufgabe gemacht, diese Sternensysteme in einer Karte festzuhalten.

Das war jedoch sicherlich nicht leicht, denn: Fast alle Informationen bezieht er aus wenigen Sekunden eines Trailers. Dort ist nämlich kurz ein Ausschnitt der Weltkarte zu sehen. Besagten Trailer könnt ihr euch direkt hier unten angucken, die Weltkarte ist bei Minute 13:30 im Bild.

Bereits 75 Sternensysteme verzeichnet

Das hat aber den Reddit-User i_need_a_fast_horse nicht aufgehalten, mit den begrenzten Infos die Sternensysteme zu Orten und zu platzieren. Von den über 100 Systemen konnte der Fan 75 erkennen. Von den sieben, deren Namen wir im Trailer sehen konnten, gibt es drei wiederum in der Realität. Dazu konnte er durch die Distanz, Position und Farbe der Planeten sogar drei weitere Sterne identifizieren, die in unserem Universum existieren. Mit solchen Hinweisen erschuf der Reddit-User somit eine kleine Weltkarte, die ihr selbst herunterladen und erkunden könnt.

Ob Starfield aber genau das wird, was sich Sci-Fi-Rollenspieler immer gewünscht haben, ist noch auf wackeligen Beinen. Ihr könnt euch gerne unseren Podcast darüber anhören:

Link zum Podcast-Inhalt

Die ambitionierte Karte ist aber noch nicht fertig, es wird weiterhin daran rumgeschraubt. Die Entfernung der Systeme ist aufgrund der mangelnden Informationen natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Sobald Starfield erschienen ist, sollen die exakten Positionen aller Systeme aber hinzugefügt werden.

Wenn ihr in Sachen Starfield up to date bleiben wollt, könnt ihr hier alles nachlesen, was ihr vor Release des Rollenspiels wissen solltet.

Ist euch die Menge an Planeten und Sternensysteme zu viel und zu unübersichtlich oder freut ich euch auf die riesige Open World? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!