Starfield: Ist das ein Witz? Ragequit-Knopf im Cockpit sorgt für Diskussionen

Zwischen zahlreichen Anzeigen und Schaltflächen versteckt sich im Coccpit eures Raumschiffes ein Ragequit-Knopf.

Unsere Weltraum-Reisen in Starfield werden wahrscheinlich aufregend, gefährlich und ab und an auch ... nervig? Für solche Fälle haben die Entwickler offenbar vorgesorgt und - wohl nur als Scherz - einen Knopf für wütende Spielerinnen und Spieler eingebaut. Fans rätseln nun humorvoll darüber, was beim Auslösen passieren könnte.

Im Notfall: Ragequit

Beim großen Starfield-Showcase, den ihr euch oben komplett ansehen könnt, gab es massig neues Gameplay zu sehen. Auch Tage danach entdecken aufmerksame Fans immer wieder neue Details. Eines davon scheint mehr ein lustiges Easteregg als ein verstecktes Feature zu sein.

Als wir in einer Szene unser Raumschiff starten, ist für kurze Zeit die Konsole im Cockpit zu sehen. Neben vielen realistisch wirkenden Funktionen findet sich hier auch ein Knopf mit der Aufschrift Ragequit , also die Bezeichnung dafür, ein Spiel aus Frust einfach zu beenden:

Der Ragequit-Knopf ist oben rechts im Bild zu sehen (gelb umkreist).

Eifrige Diskussionen

Der Reddit-User ninjasaid 13, der den Knopf entdeckte, eröffnete einen Reddit-Thread zum Thema. Die Fans diskutieren hier eifrig (und scherzhaft) über dessen mögliche Funktionen. So schreibt etwa Heliolord:

Es wäre urkomisch, wenn er funktionieren würde. Man würde ihn benutzen um das eigene Schiff hochzujagen, wenn man es nicht mehr haben möchte oder gerade geentert wird und diese Bastarde mit ins Grab nehmen möchte.

Andere, wie RoakWall, werden sogar noch kreativer:

Drückt den Knopf. Das Schiff dreht sich in Richtung Sonne und beschleunigt. Hmmmm Die Sonne verwandelt sich in Todd Howard, er öffnet seinen Mund wie ein Teletubbie und zerstört mein Schiff mit einem Laser. Das Spiel beendet sich.

Und CardboardChampion vermutet sogar eine noch ausgefeiltere Mechanik:

Wenn du ihn drückst und den Starfield-Controller benutzt, dann fliegt er von selbst aus deiner Hand und durch das Zimmer.

Insgesamt sind sich die Fans aber einig, dass es sich höchstwahrscheinlich nur um ein unauffälliges Easteregg handelt, das keine Funktion hat. Schließlich ist es auch kaum möglich, dass alle Knöpfe, Hebel und Schaltflächen separat bedient werden können.

Was haltet ihr von dem versteckten Ragequit-Knopf in eurem Cockpit? Findet ihr ihn auch ziemlich lustig und würdet ihr euch eine Funktion für den Knopf wünschen? Habt ihr vielleicht auch schon andere Geheimnisse aus dem Showcase entdeckt? Sind euch etwa die Nirnwurz-Pflanzen aufgefallen?