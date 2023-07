Starfield: Fans haben jetzt schon "Leben" auf dem Mars gefunden

Wer in Starfield den Mars scant, kann dort eine kleine Entdeckung machen.

Die unendlichen Weiten des Weltraums stecken voller ungelöster Rätsel. Was genau ist dunkle Materie? Sind wir wirklich alleine? Wären Aliens bereit, EAs Lootboxen zu kaufen? All das muss noch beantwortet werden. In Starfield sollen wir selbst auf Erkundungstour gehen und zumindest der Milchstraße einige dieser Geheimnisse abtrotzen.

Offenbar hat Starfield aber auch ein paar überraschende Erkenntnisse zu uns gut bekannten Planeten in der Hinterhand. Ein paar aufmerksame Fans haben beispielsweise jetzt ein Detail zum Mars entdeckt, das gerade auf Reddit für Diskussionen und Theorien sorgt.

Gibt es Leben auf dem Mars?

Der von der Sonne aus gesehen vierte Planet unseres Sonnensystems wird in der Realität schon lang intensiv erforscht und brachte in den vergangenen Jahrzehnten viele spannende Theorien und Erkenntnisse hervor. So gibt es etwa gefrorenes Wasser und gar die Theorie, der Mars sei der Erde einst gar nicht so unähnlich gewesen. Nach wie vor hält sich zudem die Vorstellung, dass zwar kein intelligentes, dafür aber mikrobiologisches Leben auf dem Mars denkbar wäre.

In Starfield scheint diese Theorie wohl bestätigt. In einer Millisekunde während des Gameplay-Showcases (Minute 12:27) vom Xbox-Showcace war kurz während eines Scans des Mars im Spiel zu sehen, dass dort Flora dort auffindbar ist, die zur Kategorie primordial zählt. Also urtümliche Pflanzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Diese winzige Einblendung versuchen sich die Fans nun zu erklären und spinnen eigene Theorien, wie sich diese Kategorisierung im Spiel darstellt. Hier ein paar davon:

Das 0/0 scheint anzuzeigen, dass es keine sammelbaren Pflanzen gibt.

Bakterien und einfache Lebensformen sind hier wohl bestätigt.

Einzeller oder Algen könnten vorkommen.

Womöglich finden wir keine lebendigen Pflanzen, aber Fossile davon.

Einige vermuten auch, dass es ein Anzeichen eines Koloniesierungsversuchs sein könnte.

Was und ob dieser Fund im finalen Spiel überhaupt eine größere Relevanz hat, erfahren wir spätestens zum Release am 6. September.

Werdet ihr euch auf den Weg zum Mars machen, um diesen Planeten selbst zu erkunden oder erforscht ihr lieber komplett neue? Habt ihr eine eigene Theorie, warum Starfield den Mars mit ursprünglicher Flora bestückt? Schreibt es in die Kommentare!