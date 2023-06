Starfield ohne Bodenfahrzeuge, Leben nur auf zehn Prozent der Planeten und mehr neue Infos

Nicht auf allen Planeten finden wir Kreaturen, wie etwa diesen Rüssel-Dino.

Nachdem Starfield uns zuletzt ganze 45 Minuten Gameplay und neue Infos bescherte, sollte man vielleicht meinen, dass wir bereits so ziemlich alles über das Rollenspiel wissen. Doch einige Fragen der Fans waren auch danach noch nicht geklärt. Ein Interview mit Todd Howard liefert uns jetzt aber viele neue Informationen zu Bethesdas riesigem Projekt.

Lebendige Planeten, Außenposten und mehr

Im Interview des YouTube-Kanal Kinda Funny Games stellten die Gastgeber ihre eigenen und von Fans eingereichte Fragen an den Chefentwickler der Bethesda Game Studios, Todd Howard. Dieser lieferte mit den Antworten eine ganze Menge neuer Infos zu Starfield, die wichtigsten wollen wir euch kurz erklären:

Etwa 10 Prozent Planeten mit Leben: Dass nur ein kleiner Teil der 1.000 Planeten in Starfield mit Pflanzen und Tieren bevölkert sein würde, war auch zuvor kein Geheimnis. Nun kennen wir eine konkrete Zahl, auf etwa 100 Planeten können wir Lebewesen finden. Von diesen werden einige mehrere Biome oder Klimaregionen aufweisen, anderer dagegen nur eines.

Was im Interview mit Todd Howard noch alles aufkam, fassen wir nun noch in aller Schnelle zusammen:

Wenn ihr alle Pflanzen und Tiere eines Planeten entdeckt, könnt ihr diese Forschungsdaten für eine Menge Geld verkaufen.

Es gibt aggressive Kreaturen, die auch Jagd auf andere Tiere des jeweiligen Planeten machen.

Ihr könnt in Starfield nicht Angeln.

Insgesamt vier eurer Begleiter von der Constellation haben eine eigene Questreihe. Mit diesen vier könnt ihr auch Romanzen anfangen.

Es gibt neben Vasco auch andere Roboter als Begleiter

Es gibt eine Radiostation wie in Fallout 4, die zu einem bestimmten Planeten gehört, aber auch anderswo gehört werden kann.

Gestohlene Schiffe müssen gegen Geld registriert werden, damit ihr sie modifizieren könnt. So soll sichergestellt werden, dass die Wirtschaft nicht aus dem Gleichgewicht gerät.

Außenposten auf verschiedenen Planeten können miteinander verbunden werden. Möglicherweise ist dann ein Teilen von Ressourcen möglich, wie bei den Siedlungen in Fallout 4.

Was haltet ihr von den neuen Informationen zu Starfield? Seid ihr enttäuscht, dass es keine Fahrzeuge oder Mounts geben wird, oder dass ihr nicht auf einem einsamen Planeten Angeln gehen könnt? Oder freut ihr euch darüber, dass es mehrere Biome auf Planeten geben wird? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr am spannendsten findet!