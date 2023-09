Starfield: Der Fotomodus hat ein verstecktes Feature, das Wartezeiten angenehmer gestaltet

Für dieses Feature sollte euer Charakter möglichst fotogen sein.

Viele lieben ihn, vielen ist er schlicht und ergreifend egal: der Fotomodus in Videospielen. Doch Spielerinnen und Spieler von Starfield haben einen ganz besonderen Grund, mit dem Screenshot-Tool zu experimenten. Denn dank eines netten kleinen Features kann der Fotomodus eure Wartezeiten deutlich angenehmer gestalten. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der Ladescreen wird zum Fotoalbum

Immer auf die gleiche Auswahl von Ladebildschirmen zu starren, während man eigentlich genüsslich weiterspielen möchte, bringt wohl nur den wenigsten Leuten Freude - Fallout 4, anyone? Doch wenn ihr standardmäßig nur eine geringe Auswahl an Motiven zur Verfügung habt, dann müsst ihr einfach selbst für die nötige Abwechslung sorgen.

Wie kann ich meine Ladebildschirme verändern? Das geht ganz einfach: Starfield verwendet für die Ladebildschirme automatisch Bilder, die ihr mit dem Fotomodus geschossen habt.

Sucht euch einfach ein geeignetes Plätzchen für einen Schnappschuss und startet den Fotomodus. Dort könnt ihr dann Filter, Posen, Ausrichtung und weitere Details einstellen. Und dann müsst ihr nur noch abdrücken und könnt von nun an beim Warten in Erinnerungen schwelgen.

Bevor ihr das tut, könnt ihr im Video der ersten Minuten schon mal einen Eindruck gewinnen, was euch sonst noch in Starfield erwartet. Vielleicht erspäht ihr ja schon den einen oder anderen Spot, der sich für einen Schnappschuss eignen könnte:

12:45 So beginnt Starfield: Die ersten 12 Minuten auf Deutsch

Ganz neu ist das Feature tatsächlich nicht. Bereits bei dem MMORPG Fallout 76 könnt ihr durch den Fotomodus eure Ladebildschirm-Erfahrung aufwerten.

Uns konnte Starfield zwar begeistern, jedoch sind wir nicht vollends überzeugt worden. Weitere Details erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test. Weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Funktion für den Fotomodus? Habt ihr sie gegebenenfalls auch bei Fallout 76 genutzt? Hattet ihr schon die Möglichkeit, Starfield auszuprobieren? Wenn ja, wie fandet ihr Bethesdas neue RPG? Welchen Eindruck habt ihr insgesamt von dem Spiel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!