Starfield hat eine Altersfreigabe in den USA – und die verrät, dass es düster zugehen wird

Die Altersfreigabe für Starfield verrät neue Details zu für den Jugendschutz relevanten Inhalten.

Bis zum Release von Bethesdas neuem Open-World-Rollenspiel Starfield am 6. September 2023 dauert es noch ein kleines Weilchen. Viele neue Informationen verspricht das Starfield Direct-Event, das am11. Juni stattfinden wird.

Doch bereits einen Monat früher gibt's jetzt weitere kleine Infos, denn der Publisher hat still und heimlich die Alterseinstufung durch die amerikanische Behörde ESRB veröffentlicht. Und die lässt darauf schließen, dass es im Weltraum düster werden könnte - und das nicht nur buchstäblich.

Starfield bekommt Mature-Einstufung - was bedeutet das?

Das ist passiert: Auf dem offiziellen Twitter-Konto von Starfield gibt's seit einigen Tagen ein neues Banner, auf dem nun die Altersfreigabe in den USA zu sehen ist. Das Spiel wurde vom Entertainment Software Rating Board (ESRB) als Mature eingestuft.

Konkret bedeutet das, dass das Spiel in den USA ab 17 Jahren freigegeben ist. Auch sind auf dem Bild bereits einige für den Jugendschutz relevante Inhalte zu erkennen:

Violence (Gewalt)

Blood (Blut)

Suggestive themes (Anzügliche Themen)

Strong language (Kraftausdrücke)

Use of drugs (Konsum von Drogen)

Das alles klingt ziemlich düster und genau nach dem, was man von einem Bethesda-Rollenspiel erwarten würde - auch wenn im bislang gezeigten Gameplay-Material noch nicht viel davon zu sehen ist:

Starfield wird also mitunter ziemlich erwachsen und düster werden, aber auch etwas zahmer als etwa Fallout 4. Das Endzeit-RPG hat zwar ebenfalls eine Mature-Einstufung von der ESRB bekommen, zu den bereits genannten Inhalten kam hier aber noch der blood, gore, and intense violence (Blut, Grausamkeit und intensive Gewalt) hinzu. Dass ihr in Starfield auch eurem Feind den Kopf wegschießen könnt und anschließend eine Blutfontäne aus seinem Leib sprudelt, ist also eher unwahrscheinlich.

Mitte März hat bereits Australien seine Alterseinstufung für Starfield veröffentlicht. Seitdem wissen wir bereits, dass interaktiver Drogenkonsum ein Teil des Spiels sein wird und sexuelle Handlungen nicht möglich sein werden - zumindest nicht, solange Modder nicht am Werk waren. Schließlich haben diese bereits bei Skyrim Ähnliches vollbracht.