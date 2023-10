Das Wetter in Starfield ist euch zu öde? Sorgt mit Dynamic Weather für ordentlich Abwechslung

Mit der Mod Dynamic Weather könnt ihr es in Starfields Wüsten auch regnen lassen.

Starfields Planeten bieten von Haus aus unterschiedliches Wetter, das sich auch im Verlauf der Zeit ändert. Vielleicht ist euch das aber zu langweilig oder ihr wollt einfach Schnee in der Wüste sehen.

Es schneit in der Wüste

Mit der Mod Dynamic Weather könnt ihr über das Wetter auf Starfields Planeten bestimmen. Dabei gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten je nachdem wofür ihr die Mod nutzen wollt.

Die Mod erschafft während ihr spielt selbstständig dynamische Wetterwechsel. Hier sind einige Beispiele für die Wetterereignisse:

Sandstürme

Gewitterstürme

Regen

Schnee

Sonne in verschiedenen Varianten

Diese Effekte sind dann unabhängig vom auf dem Planeten vorherrschenden Biom. Dadurch kann es dann eben auch in der Wüste mal schneien oder ein Sandsturm auf einem Eisplaneten ausbrechen.

Modder Ainsy zeigt in einem Video die Möglichkeiten der Dynamic-Weather-Mod:

Die Geschwindigkeit der Wetterwechsel könnt ihr ebenfalls anpassen. Der Modus »Medium« wird vom Modder Ainsy empfohlen, es gibt aber auch »Slow« und »Fast«.

Die neuste Funktion bietet auch eine realistische Variante, bei der die Mod sich an das für den Planeten vom Spiel vorgesehene Wetter hält. Ihr bestimmt lediglich, wie schnell die Veränderungen geschehen.

Über die »WeatherIDs« lässt sich Dynamic Weather aber auch nutzen, um das gewünschte Wetter sofort am aktuellen Standort zu erzeugen. Diese Funktion ist vor allem für Screenshots spannend oder unterstützt die von euch gewünschte Spielatmosphäre.

Dynamic Weather über Nexusmods installieren

Für Starfield gibt es bereits Hunderte von Mods, die meisten davon bekommt ihr über die Seite Nexusmods. Das gilt natürlich auch für Dynamic Weather.

Wie ihr die Mod installiert, könnt ihr der Beschreibung auf Nexusmods entnehmen. In unserer Übersicht über die besten Starfield-Mods findet ihr ebenfalls eine Installationsanleitung:

Ein Bethesda-Spiel ohne große Modding-Community scheint es nicht zu geben. Was haltet ihr von der Dynamic-Weather-Mod? Ist euch das Wetter in Starfield zu langweilig oder wollt eure Screenshots besser in Szene setzen? Welche Mods nutzt ihr sonst noch in Starfield? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare.