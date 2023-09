Mit dieser genialen kleinen Mod für Starfield habt ihr sofort mehr Durchblick im Inventar

Starfield hat viele positiv herausragende Features, das Inventar ist von Haus aus keine davon.

Wer Bethesda-Rollenspiele zu seinen Lieblingstiteln zählt, weiß sehr genau, was diese Titel exzellent auf die Reihe bekommen. Für vieles kann der geneigte Spieler diese Titel mögen, ja gar lieben. Alldieweil sticht ein Feature leider oft negativ hervor und so auch einmal wieder bei Starfield: das Inventar. Vor allem auf dem PC nutzt es schlicht nicht die Möglichkeiten aus und ist umständlich.

Die StarUI-Inventory-Mod behebt viele Probleme und macht das Inventar zu einem Genuss.

Was kann die StarUI-Inventory-Mod?

Die Modifikation räumt vereinfacht gesagt das Inventar kräftig auf und optimiert alle Elemente der Darstellung von Gegenständen. Es gibt euch nicht nur etliche neue Möglichkeiten, wie Sortieroptionen an die Hand, sondern zeigt zum Beispiel auch deutlich mehr Items auf einmal an.

Eine komplette Auflistung aller Features würde den Rahmen sprengen, also schaut gerne auf die Modseite oder probiert sie einfach direkt aus. Die Unterschiede werden euch ins Auge springen.

.... und mit Mod Das Inventar ohne Mod

Wie installiere ich die Modifikation?

Ist nicht schwer, keine Angst. Bethesda weiß um die Bedeutung von Mods für ihre Spiele und sie machen es deshalb allen relativ einfach, solche zu installieren:

Ladet das Archiv von der Nexus-Page

Entpackt den Ordner Interface in das Data-Verzeichnis eurer Starfield-Installation.

Nun geht in euren persönlichen Daten (meist User/Benutzer auf der C-Partition) in das Verzeichnis My Games\Starfield und erstellt dort eine Textdatei, die ihr in StarfieldCustom.ini umbenennt. Dort kopiert ihr Folgendes hinein und speichert anschließend ab:

[Archive]

sResourceDataDirsFinal=

bInvalidateOlderFiles=1

Glückwunsch! Von nun an sollte euer Inventar dem Spielspaß nur noch auf die Sprünge helfen und nicht mehr im Wege stehen.

Was bewirke ich mit der Ini? Keine Sorge, ihr macht nichts kaputt. Ihr weist damit Starfield nur an, lose Dateien, also Daten, die nicht in Archive gepackt sind, aber im Data-Ordner liegen, vorrangig zu laden. Damit ist in diesem Fall der Interface-Ordner gemeint, den ihr dort mitsamt Inhalt angelegt habt. Wollt ihr die Mod loswerden, müsst ihr nur den Ordner löschen. Die Einträge sowie die Ini als ganzes können bleiben.

Ausführlichere Angaben zur Installation findet ihr auf der Seite der Mod.

2:08 Weniger Schnellreisen in Starfield: Diese versteckte Option erhöht die Immersion

In dem obigen Video zeigt euch unser Tester GameStar-Redakteur Peter Bathge, wie ihr viel immersiver dank eines von Haus aus, aber etwas versteckten Starfield-Features herumreisen könnt. Unbedingt anschauen und die Map viel seltener öffnen müssen.

Und? Seit ihr auch schon am modden? Oder wartet ihr damit noch bis Starfield quasi nicht mehr gerade erst erschienen ist? Überrascht euch das Tempo, in dem die Modder loslegen, oder habt ihr damit gerechnet, dass Bethesdas neuester Titel innerhalb von gefühlten Minuten nach Early-Access Release Mods erhält? Schreibt uns eure Meinung und vielleicht sonst noch Tipps zu Mods gerne in die Kommentare!