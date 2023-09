Starfield hat keine Fahrzeuge, damit es sich »nach echter Weltraumerkundung anfühlt«, sagt Pete Hines

Ein Mako in Starfield? Leider wird dieser Traum nur durch Mods in Erfüllung gehen können.

Es hat einen guten Grund, weshalb wir den treuen Mako aus Mass Effect auf ein Artikelbild zu Starfield gepackt haben. Denn bekanntlich müssen Fans des Bethesda-Rollenspiels auf fahrbare Untersätze verzichten und die teils sehr großen Planetenareale zu Fuß erkunden.

Und dahinter steckt kein Versehen, sondern eine bewusste Gamedesign-Entscheidung des Entwicklerteams. Das hat uns niemand Geringeres als Pete Hines verraten, seines Zeichens Senior Vice President of Global Marketing & Communications (das sieht bestimmt fantastisch auf der Visitenkarte aus).

Technische Gründe habe der Verzicht auf Fahrzeuge nicht gehabt. Laut Pete Hines fühle sich das Herumbrausen mit einem Vehikel einfach nicht »nach echter Weltraumerkundung« an. Er führt genauer aus, was er mit »echter Weltraumerkundung« meint:

Das war nicht der Ton der Erkundung, den wir wollten. Es ist einfach etwas anderes, wenn ich in einem Anzug mit einem Boost-Pack auf einem Planeten spazieren gehe und meine Begleiter dabeihabe, als wenn ich sage: "Lass uns in unser Schiff springen. Lass uns in unser Auto springen. Wirst du jemals landen? Wirst du diesen Planeten überhaupt berühren? […]

Es sollte sich also ein bisschen mehr wie echte Weltraumforschung anfühlen, bei der man auf dem Boden landet und sieht, was um einen herum ist. Und ich sehe da drüben etwas. Ich werde da rübergehen. Es gibt Dinge auf dem Weg. Man kann Ressourcen sammeln, man kann Sachen einsammeln, man kann Kreaturen scannen […] Man setzt sich in ein Fahrzeug: Als ob du einfach an all dem vorbeifährst. Das ist nicht, es fühlt sich nicht wie das Wunder der Erkundung an. Es fühlt sich an, als würde ich so schnell wie möglich an allem vorbeifahren.