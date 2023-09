In Starfield gibt's eine Pfütze voller unendlichem Loot - so findet ihr sie

In Akila City gibt es ausgerechnet eine Pfütze, aus der ihr grenzenlos Loot fischen könnt.

Auch wenn Starfield anders als Skyrim in den Weiten des Alls angesiedelt ist und wir mit Raumschiff statt Pferd umherziehen, kann nicht abgestritten werden, dass beide Spiele aus dem selben Hause stammen. Das zeigt sich vor allem an einem neu entdeckten Bug, den es in dieser Form auch schon in Skyrim gab.

Bei dem Bug handelt es sich um eine auf den ersten Blick unscheinbare Pfütze, die euch allerdings einiges an Loot bescheren kann. Sogar unendlich viel. Interessiert? So findet ihr die Goldpfütze.

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Reich durch Wasserpfütze

Um die Wasserpfütze zu erreichen, müsst ihr euch gar nicht besonders weit vom Kern der Starfield-Galaxie entfernen. Es reicht vollkommen, einfach nach Akila City zu reisen. Die Stadt gehört zum Freestar Collective und liegt im Cheyenne-System auf dem Planeten Akila.

Seid ihr einmal gelandet, müsst ihr nur von der Landeplattform durch den Haupteingang und dann direkt nach links. Hier findet ihr einen Gemischtwarenladen namens Shepherd's. Direkt vor diesem Laden findet sich eine Pfütze.

Wenn ihr die Pfütze eine Weile absucht, öffnet sich vor euch irgendwann ein Fenster voller Loot und tausender Credits. Ihr könnt alles davon einstecken, und werdet nicht mal als Dieb dafür gesucht, obwohl ihr aktiv einen Laden ausraubt.

Wenn ihr nach getaner Arbeit 48 Stunden wartet, euch kurz über den Dialog die Auslage des Händlers anseht und dann zur Pfütze zurückkehrt, findet ihr abermals haufenweise Beute. Ein endloser Kreis.

Was passiert hier?

Bei der Pfütze handelt es sich um den gleichen Bug, den es bereits in Skyrim gab. Hier war es möglich, zwischen einigen Felsen das Lager eines Händlers auszuräumen. Der Grund dafür ist die Engine, in der Skyrim und Starfield gebaut wurden. Viele Objekte werden hier nämlich außerhalb der Sichtweite von Spielerinnen und Spielern in versteckten Kästen gelagert, die sich unter der Spielwelt befinden.

Sämtliche Gegenstände, die Händler bei sich tragen, werden in diesen unsichtbaren Kisten gelagert. Nur manchmal kann es passieren, dass die Kisten zu weit oben liegen und euer Charakter trotzdem darauf zugreifen kann. Im Falle von Starfield räumt ihr hier also das Lager des Händlers Emerson Shepherd aus.

Habt ihr den Bug selbst bereits entdeckt und wart ihr dazu bereit, das Lager des armen Händlers auszuräumen? Oder werdet ihr den Bug bewusst ignorieren, um euch keinen unfairen Vorteil zu verschaffen? Kanntet ihr den Bug aus Skyrim bereits oder hört ihr zum ersten Mal davon? Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt!