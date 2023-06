Starfield stellt euch euer Schiff vor - alle Infos zur Sternenkarte, der Crew und mehr

In Starfield betrachtet ihr eure Raumschiffe nicht nur von außen, sondern auch von innen.

Die große Starfield-Direct hat begonnen! Und Bethesda zeigt uns massenhaft neue Details zu ihrem kommenden SciFi-Epos. Unter anderem haben wir einen genaueren Blick auf die Raumschiffe erhalten, genauer gesagt auf deren Innenräume. Außerdem wissen wir nun, wie die Sternenkarte im Detail funktioniert.

NASA-Punk

Diesen Begriff haben wir uns nicht ausgedacht. Er stammt von den Designern bei Bethesda, die damit ihre Designsprache für die Raumschiffe in Starfield beschreiben. Was damit gemeint ist, wird bei den Innenräumen klar. Denn nichts hier ist so auf futuristischen Hochglanz getrimmt wie in Star Wars, Mass Effect und Co., sondern alles wirkt deutlich schlichter und realistischer.

Hier lebt ihr nicht alleine, sondern gemeinsam mit eurer Crew und Robotern. Deshalb spielt die Anpassung eures Schiffes in Starfield eine große Rolle. An jeder Raumstation findet ihr spezielle Händler, die euch neue Schiffsteile verkaufen. Darunter ist alles vertreten, von Schlafquartieren über Lagerräume bis hin zu Kontrollräumen.

Dank zahlreicher Bauteile soll kein Raumschiff in Starfield einem anderen gleichen.

Haben wir eben Crew-Mitglieder erwähnt? Die könnt ihr ebenfalls überall in der Galaxis anheuern. Deren genaue Aufgabe bestimmt ihr. Sie können sich entweder auf eurem Raumschiff nützlich machen oder euch sogar auf euren Reisen begleiten, etwa um im Kampf mitzumischen.

Wenn ihr euch auf eurem Schiff befindet, könnt ihr zudem jederzeit auf die Sternenkarte schauen. Dort könnt ihr euer nächstes Reiseziel anwählen, von eurem derzeitigen Planeten bis hinaus in die Galaxie zoomen und euch zahlreiche Informationen über die Himmelskörper holen.

Dazu zählen zum Beispiel der Typ des Planeten (Gestein, Gas, etc.), die Gravitationskraft, die Temperatur, Angaben zu Flora und Fauna und noch mehr. Ihr seht: Schon vor dem Betreten eines Planeten könnt ihr euch in Starfield in allerlei Details vertiefen.

Die Sternenkarte in Starfield bietet euch auf einen Blick zahlreiche Infos über den aktuellen Planeten.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel.

Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!