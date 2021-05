Um Bethesdas neue Marke Starfield ranken sich mehr Gerüchte, als es handfeste Informationen gibt. Das kann leider auch diese News nicht ändern. Erwähnenswert ist aber allemal, dass ein etablierter Branchen-Insider einen Release-Zeitraum prognostiziert.

Gamesbeat-Journalist Jeff Grubb gilt in der Spielebranche als gut vernetzt und zuverlässig. Auf Twitter nahm er nun Stellung zu einer Aussage von Blessing Adeoye Jr., einem der führenden Köpfe des Youtube-Kanals Kinda Funny Games.

Adeoye Jr. hatte als Release-Monat von Starfield den April 2022 vorausgesagt. Dies bestätigte Grubb nun auf Twitter mit den Worten: »Du hast Recht mit dem Release-Monat von Starfield«.

Was Adeoye Jr. genau sagte, seht ihr bei Minute 20:18 in diesem Youtube-Video:

Wichtig anzumerken: Offiziell sind diese Infos nicht - genießt sie also mit einer gesunden Portion Skepsis. Selbst wenn Microsoft und Bethesda derzeit mit diesem Zeitraum planen, könnten auch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden.

Das Videogespräch dreht sich an dieser Stelle um die möglichen großen Eckpfeiler der Xbox-Releases, mit denen Microsoft den Markt rund um die neueste Konsole in näherer Zukunft interessant gestalten will.

Laut Kinda Funny Games könnte Microsoft mit den großen Titeln einen längeren Zeitraum abdecken wollen. Deshalb soll der Release von Starfield im Frühjahr 2022 liegen, sodass Halo: Infinite im vierten Quartal 2021 mehr Aufmerksamkeit auf sich bündelt.

Starfield wohl Exklusivspiel

Jeff Grubb hatte kürzlich ebenfalls die Exklusivpläne von Microsoft für Starfield untermauert. In einem Artikel beruft er sich auf anonyme Insider-Quellen, die dies bestätigt haben sollen.

Das passt gut zu den offiziellen Signalen: Xbox-Chef Phil Spencer hatte erklärt, dass die Acquisition von Bethesda durch Microsoft vor allem zum Ziel hat, exklusive Spiele für Xbox, PC und den Game Pass zu gewinnen.

Was wir jetzt schon über Starfield wissen, sortieren wir übersichtlich im großen Hub-Artikel.