Starfield: Gerade wurden völlig überraschend jede Menge neuer Inhalte veröffentlicht - alles kostenlos

Lange mussten Starfield-Fans warten, jetzt sind sie endlich da: Auf dem Xbox Showcase von Dachfirma Microsoft hat Entwickler Bethesda endlich das erste große DLC Shattered Space vorgestellt und eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr bestätigt.

Doch das ist noch nicht alles: Zeitgleich mit dem Stream veröffentlichte Bethesda ein großes Update für sein Weltraum-Rollenspiel, das erstens jede Menge neue Inhalte bringen soll und zweitens endlich das von Fans sehnlichst erwartete Creation Kit für Starfield nachliefert. Aber der Reihe nach.

3:06 Starfield: Die erste Erweiterung erscheint noch dieses Jahr, das Creation Kit ist jetzt schon da

Shattered Space

Die wohl Ankündigung des Abends dürfte die Starfield-Erweiterung Shattered Space gewesen sein. Mit einem atmosphärisch-düsteren Trailer stellte Bethesda erstmals das Setting des Addons vor und verriet Details zur Handlung.

In Shattered Space versetzt eine dunkle Macht die Stadt Dazra auf der versteckten Heimatwelt von Haus Va'ruun in Aufruhr. Und genau die könnten wir im Trailer sehen, denn laut Bethesda untersucht ihr in der Erweiterung eine neue und beängstigende Bedrohung und erforscht einen gänzlich neuen Planeten. Im Video sehen wir eine bisher unbekannte Welt mit roten Felsen. Neue Waffen, Ausrüstung und Raumanzüge soll es ebenfalls geben.

Das Addon soll noch dieses Jahr erscheinen, auf ein konkretes Datum wollte sich Bethesda aber noch nicht festlegen.

Zeitgleich mit der Präsentation von Shattered Space ließ Bethesda auch ein neues Update für Starfield vom Stapel, das schon jetzt die Wartezeit bis zum DLC überbrücken soll. Der Patch, in dem es um die Trackers Alliance gehen soll, bringt neue Orte, neue Ausrüstung und Kopfgelder ins Spiel.

Aber das Beste kommt zum Schluss. Ebenfalls ab sofort verfügbar ist das Creation Kit für Starfield. Mit dem Mod-Baukasten könnt ihr das Rollenspiel künftig nach Belieben erweitern und verändern. Die Modding-Community hatte dem Release des Creation Kits schon lange entgegengefiebert. Ab jetzt dürfte es wohl noch viel mehr Fan-Content für Starfield geben.

Sowohl das neue Update als auch das Creation Kit sind vollkommen kostenlos.

Spielt ihr noch Starfield? Werdet ihr mit Shattered Space wieder zu den Sternen aufbrechen? Oder freut ihr euch auf die Abertausenden neuen Mods, die dank des Creation Kits demnächst erscheinen werden? Schreibt es uns in die Kommentare!