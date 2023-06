Starfield erklärt sein Skill-System: Ein Hauch von Elder Scrolls, aber trotzdem neu gedacht

Das Skill-System von Starfield nführt das Beste aus zwei Spielen zusammen.

Im Rahmen des Xbox-Bethesda-Showcase am 11. Juni 2023 nahm besonders Starfield eine große Rolle ein. Zwar war schon einiges über das Skill-System des Spiels bekannt, doch nun haben die Entwickelnden es genauer erläutert.

Wie funktioniert das Skill-System?

Mit dem Skill-System erkundet ihr unser Universum so wie ihr es wollt.

Das Skill-System in Starfield mischt in gewisser Weise die Systeme aus Fallout und Skyrim. Wenn ihr ein Level aufsteigt, erhaltet ihr einen Skill-Punkt, diesen könnt ihr dann für neue Fähigkeiten ausgeben. Zum Beispiel ist es euch so möglich die Gedanken von Aliens und Monstern zu kontrollieren, ein Jetpack zu benutzen, eure Schleichfähigkeiten zu verbessern und vieles, vieles mehr. Soweit so gut, jetzt wird es allerdings erst wirklich interessant.

Die Skills die ihr bereits besitzt, könnt ihr wiederum verbessern. Ihr startet auf Rang 1 und könnt diese bis auf Rang 4 erhöhen. Dafür müsst ihr allerdings Challenges abschließen, die bei steigenden Rängen immer schwerer werden. Ihr müsst eure Fähigkeiten als in gewisser Weise wirklich erlernen um sie meistern zu können. Ähnlich war es bereits in dem Rollenspiel-Meilenstein The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Es ergibt nur Sinn, dass man seine Fähigken in gewisser Weise wirklich erst lernen muss.

Außerdem gibt es unterschiedliche Skill-Bäume, anhand der ihr euren Charakter an euren eigenen Spielstil anpassen könnt. Beispiele sind Physisch , Sozial , Kampf und Technik .

